Matrix Synapse adalah homeserver referensi untuk protokol komunikasi terbuka Matrix, yang memungkinkan pengiriman pesan real-time, panggilan suara dan video, berbagi file, dan enkripsi end-to-end di seluruh jaringan server terfederasi. Dipercaya oleh pemerintah, universitas, dan perusahaan di seluruh dunia, Synapse memungkinkan pengguna Anda berkomunikasi dengan aman sambil menyimpan semua data di infrastruktur Anda sendiri.

Federasi memungkinkan server Anda terhubung dengan lancar ke server Matrix lainnya, sehingga pengguna Anda dapat menjangkau siapa pun di jaringan Matrix global. Dengan jembatan ke Slack, Discord, IRC, dan Telegram, Synapse terintegrasi ke dalam alur kerja komunikasi yang ada tanpa memaksa semua orang ke satu platform.