Deploy Matrix Synapse dengan instalasi instan.
Server obrolan terdesentralisasi, terenkripsi ujung-ke-ujung untuk komunikasi real-time yang aman dengan dukungan federasi penuh.
Pilih paket VPS untuk Matrix Synapse
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Matrix Synapse
Matrix Synapse adalah homeserver referensi untuk protokol komunikasi terbuka Matrix, yang memungkinkan pengiriman pesan real-time, panggilan suara dan video, berbagi file, dan enkripsi end-to-end di seluruh jaringan server terfederasi. Dipercaya oleh pemerintah, universitas, dan perusahaan di seluruh dunia, Synapse memungkinkan pengguna Anda berkomunikasi dengan aman sambil menyimpan semua data di infrastruktur Anda sendiri.
Federasi memungkinkan server Anda terhubung dengan lancar ke server Matrix lainnya, sehingga pengguna Anda dapat menjangkau siapa pun di jaringan Matrix global. Dengan jembatan ke Slack, Discord, IRC, dan Telegram, Synapse terintegrasi ke dalam alur kerja komunikasi yang ada tanpa memaksa semua orang ke satu platform.
Fitur utama Matrix Synapse
Enkripsi end-to-end
Semua pesan pribadi dan obrolan grup dienkripsi secara default, memastikan data tetap pribadi bahkan dari administrator server.
Dukungan Federasi
Berkomunikasi dengan pengguna di server Matrix mana pun di seluruh dunia melalui federasi lintas-server yang mulus.
Platform penghubung
Hubungkan ke Slack, Discord, IRC, Telegram, dan platform lainnya melalui jembatan protokol.
Ruangan dan ruang
Atur percakapan dengan ruang, tempat, utas, reaksi, dan pengeditan pesan untuk komunikasi yang terstruktur.
Panggilan suara dan video
Lakukan panggilan suara dan video VoIP langsung di dalam klien Matrix tanpa layanan eksternal.
Integrasi SSO
Autentikasi pengguna melalui penyedia OIDC, SAML, dan CAS untuk single sign-on perusahaan.
Jalankan Matrix Synapse lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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