Deploy Mitra dalam instalasi sekali klik.
Jejaring sosial terfederasi berbasis Rust yang ringan dengan kompatibilitas API Mastodon penuh dan jejak memori yang kecil.
Pilih paket VPS untuk Mitra
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mitra
Mitra adalah platform micro-blogging terfederasi sumber terbuka yang ditulis dalam Rust yang terhubung ke Fediverse yang lebih luas melalui protokol ActivityPub. Dengan penggunaan memori di bawah 50 MB, platform ini berjalan dengan nyaman pada paket VPS terkecil sambil berinteraksi dengan Mastodon, Pleroma, Misskey, dan jaringan terfederasi lainnya. Karena Mitra mengimplementasikan Mastodon API, setiap klien Mastodon populer dapat langsung berfungsi.
Self-hosting Mitra di VPS Anda sendiri menjaga agar grafik sosial, postingan, dan data pelanggan Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda â€” tanpa feed algoritmik, tanpa iklan, dan tanpa platform pihak ketiga yang menentukan aturan. Anda menetapkan kebijakan pendaftaran, pendekatan moderasi, dan cakupan federasi untuk komunitas Anda.
Fitur utama Mitra
Penggunaan memori yang ringan
Berjalan dengan RAM kurang dari 50 MB, menjadikannya server sosial terfederasi teringan yang tersedia dan ideal untuk deployment VPS kecil.
Kompatibel dengan Mastodon API
Berfungsi dengan hampir setiap aplikasi klien Mastodon yang ada di web, desktop, Android, dan iOS tanpa modifikasi.
Federasi ActivityPub
Terhubung ke ribuan instans fediverse sehingga pengguna dapat mengikuti akun di seluruh Mastodon, Pleroma, Misskey, dan platform lainnya.
Langganan bawaan
Langganan konten berbayar asli yang diselesaikan dalam Monero memungkinkan kreator memonetisasi karya mereka tanpa pemroses pembayaran pihak ketiga.
Migrasi akun
Pengguna dapat memindahkan identitas dan pengikut mereka ke server lain, memastikan tidak ada keterikatan pada satu server.
Dukungan Tor dan I2P
Berfederasi melalui Tor dan I2P secara siap pakai untuk komunitas yang berfokus pada privasi dan instans yang dirutekan secara onion.
Jalankan Mitra lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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