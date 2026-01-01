Mitra adalah platform micro-blogging terfederasi sumber terbuka yang ditulis dalam Rust yang terhubung ke Fediverse yang lebih luas melalui protokol ActivityPub. Dengan penggunaan memori di bawah 50 MB, platform ini berjalan dengan nyaman pada paket VPS terkecil sambil berinteraksi dengan Mastodon, Pleroma, Misskey, dan jaringan terfederasi lainnya. Karena Mitra mengimplementasikan Mastodon API, setiap klien Mastodon populer dapat langsung berfungsi.

Self-hosting Mitra di VPS Anda sendiri menjaga agar grafik sosial, postingan, dan data pelanggan Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda â€” tanpa feed algoritmik, tanpa iklan, dan tanpa platform pihak ketiga yang menentukan aturan. Anda menetapkan kebijakan pendaftaran, pendekatan moderasi, dan cakupan federasi untuk komunitas Anda.