Diskon Mitra hingga 69%

Deploy Mitra dalam instalasi sekali klik.

Jejaring sosial terfederasi berbasis Rust yang ringan dengan kompatibilitas API Mastodon penuh dan jejak memori yang kecil.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Mitra dalam instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Mitra

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Mitra

Mitra adalah platform micro-blogging terfederasi sumber terbuka yang ditulis dalam Rust yang terhubung ke Fediverse yang lebih luas melalui protokol ActivityPub. Dengan penggunaan memori di bawah 50 MB, platform ini berjalan dengan nyaman pada paket VPS terkecil sambil berinteraksi dengan Mastodon, Pleroma, Misskey, dan jaringan terfederasi lainnya. Karena Mitra mengimplementasikan Mastodon API, setiap klien Mastodon populer dapat langsung berfungsi.

Self-hosting Mitra di VPS Anda sendiri menjaga agar grafik sosial, postingan, dan data pelanggan Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda â€” tanpa feed algoritmik, tanpa iklan, dan tanpa platform pihak ketiga yang menentukan aturan. Anda menetapkan kebijakan pendaftaran, pendekatan moderasi, dan cakupan federasi untuk komunitas Anda.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Mitra

Penggunaan memori yang ringan

Berjalan dengan RAM kurang dari 50 MB, menjadikannya server sosial terfederasi teringan yang tersedia dan ideal untuk deployment VPS kecil.

Kompatibel dengan Mastodon API

Berfungsi dengan hampir setiap aplikasi klien Mastodon yang ada di web, desktop, Android, dan iOS tanpa modifikasi.

Federasi ActivityPub

Terhubung ke ribuan instans fediverse sehingga pengguna dapat mengikuti akun di seluruh Mastodon, Pleroma, Misskey, dan platform lainnya.

Langganan bawaan

Langganan konten berbayar asli yang diselesaikan dalam Monero memungkinkan kreator memonetisasi karya mereka tanpa pemroses pembayaran pihak ketiga.

Migrasi akun

Pengguna dapat memindahkan identitas dan pengikut mereka ke server lain, memastikan tidak ada keterikatan pada satu server.

Dukungan Tor dan I2P

Berfederasi melalui Tor dan I2P secara siap pakai untuk komunitas yang berfokus pada privasi dan instans yang dirutekan secara onion.

Jalankan Mitra lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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