Tunarr mengubah film, acara, dan klip yang sudah ada di pustaka Plex, Jellyfin, atau Emby Anda menjadi saluran TV langsung terjadwal yang berfungsi seperti susunan saluran TV kabel tradisional. Melalui antarmuka berbasis browser, Anda dapat memprogram slot waktu, membuat pengacakan siklis dan blok, menyisipkan pengisi iklan tengah, dan mengkurasi saluran bertema â€” lalu menampilkan hasilnya sebagai tuner yang kompatibel dengan HDHomeRun atau daftar putar M3U yang dapat diputar oleh klien IPTV mana pun.

Sebagai penerus modern dizqueTV, Tunarr ditulis ulang pada server yang lebih cepat dengan UI web baru, transkoding FFmpeg native, dan pemeliharaan berkelanjutan. Self-hosting Tunarr di VPS menjaga tuner tetap dapat dijangkau dari mana saja, menjalankan saluran Anda sepanjang waktu tanpa membebani mesin rumah, dan tidak pernah menyentuh file asli di server media Anda.