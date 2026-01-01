Deploy Tunarr dengan instalasi sekali klik.
Buat saluran TV langsung kustom dari pustaka Plex, Jellyfin, dan Emby Anda dengan emulasi HDHomeRun.
Pilih paket VPS untuk Tunarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tunarr
Tunarr mengubah film, acara, dan klip yang sudah ada di pustaka Plex, Jellyfin, atau Emby Anda menjadi saluran TV langsung terjadwal yang berfungsi seperti susunan saluran TV kabel tradisional. Melalui antarmuka berbasis browser, Anda dapat memprogram slot waktu, membuat pengacakan siklis dan blok, menyisipkan pengisi iklan tengah, dan mengkurasi saluran bertema â€” lalu menampilkan hasilnya sebagai tuner yang kompatibel dengan HDHomeRun atau daftar putar M3U yang dapat diputar oleh klien IPTV mana pun.
Sebagai penerus modern dizqueTV, Tunarr ditulis ulang pada server yang lebih cepat dengan UI web baru, transkoding FFmpeg native, dan pemeliharaan berkelanjutan. Self-hosting Tunarr di VPS menjaga tuner tetap dapat dijangkau dari mana saja, menjalankan saluran Anda sepanjang waktu tanpa membebani mesin rumah, dan tidak pernah menyentuh file asli di server media Anda.
Fitur utama Tunarr
Saluran multi-sumber
Tarik program dari Plex, Jellyfin, dan Emby ke dalam satu saluran virtual tanpa menyalin atau mengkode ulang file media yang mendasarinya.
Emulasi HDHomeRun
Tunarr mensimulasikan HDHomeRun network tuner sehingga Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR, dan klien lainnya mendeteksinya secara otomatis.
Penjadwalan tingkat lanjut
Memprogram saluran dengan slot waktu, pengacakan acak, pengacakan blok, dan susunan bertema yang dapat berulang selama berhari-hari atau berminggu-minggu.
Selingan tengah
Masukkan iklan, bumper, atau interstitial di antara program untuk menciptakan kembali nuansa siaran yang otentik di setiap saluran.
FFmpeg transcoding
Pipeline FFmpeg bawaan mengonversi dan menggabungkan program secara langsung, dengan akselerasi hardware opsional pada GPU yang didukung.
M3U playlist output
Ekspor setiap saluran sebagai playlist M3U untuk diputar di VLC, Kodi, Tivimate, dan klien IPTV lain yang sesuai standar.
Jalankan Tunarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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