Deploy instan Readeck.
Pengelola baca-nanti dan bookmark yang dihosting sendiri yang menyimpan konten yang dapat dibaca dari halaman web mana pun selamanya.
Pilih paket VPS untuk Readeck
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Readeck
Readeck adalah manajer bookmark sumber terbuka yang ringan dan aplikasi baca-nanti yang menangkap teks yang dapat dibaca, gambar, dan artikel dari URL mana pun saat Anda menyimpannya. Setiap bookmark disimpan sebagai arsip ZIP tunggal yang tidak dapat diubah, sehingga artikel yang Anda simpan tetap tersedia bahkan ketika halaman aslinya berubah atau menghilang dari web.
Meng-hosting sendiri Readeck di VPS Anda menjaga daftar bacaan, sorotan, dan label Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa pelacakan pihak ketiga, tanpa biaya per akun, dan tanpa risiko layanan berbayar ditutup. Sebuah biner Go tunggal yang didukung oleh SQLite berarti penggunaan sumber daya yang sangat rendah dan pengalaman yang lancar bahkan pada paket VPS kecil.
Fitur utama Readeck
Pengarsipan jangka panjang
Setiap bookmark disimpan sebagai arsip ZIP yang tidak dapat diubah sehingga artikel yang disimpan tetap dapat dibaca bahkan ketika halaman aslinya sudah tidak ada.
EPUB dan OPDS ekspor
Ekspor artikel atau koleksi apa pun ke EPUB dan akses perpustakaan Anda langsung dari e-reader yang mendukung katalog OPDS.
Sorotan dan Label
Tandai bagian penting dan atur bookmark dengan label, favorit, serta arsip agar mudah ditemukan nanti.
Koleksi Pintar
Simpan kueri pencarian sebagai koleksi untuk mengelompokkan bookmark secara otomatis berdasarkan label, situs, atau filter lain yang Anda tentukan.
Pencarian Teks Lengkap
Telusuri seluruh judul artikel, konten, dan label untuk langsung menemukan bagian mana pun dari pustaka tersimpan Anda.
Browser Ekstensi
Simpan halaman dengan satu klik menggunakan ekstensi resmi Firefox dan Chrome, tidak perlu salin-tempel.
Jalankan Readeck lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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