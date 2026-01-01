Readeck adalah manajer bookmark sumber terbuka yang ringan dan aplikasi baca-nanti yang menangkap teks yang dapat dibaca, gambar, dan artikel dari URL mana pun saat Anda menyimpannya. Setiap bookmark disimpan sebagai arsip ZIP tunggal yang tidak dapat diubah, sehingga artikel yang Anda simpan tetap tersedia bahkan ketika halaman aslinya berubah atau menghilang dari web.

Meng-hosting sendiri Readeck di VPS Anda menjaga daftar bacaan, sorotan, dan label Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa pelacakan pihak ketiga, tanpa biaya per akun, dan tanpa risiko layanan berbayar ditutup. Sebuah biner Go tunggal yang didukung oleh SQLite berarti penggunaan sumber daya yang sangat rendah dan pengalaman yang lancar bahkan pada paket VPS kecil.