Deploy instan Trudesk.
Solusi help desk dan tiket open-source untuk mengelola permintaan dukungan dan menjaga beban kerja tetap terkendali.
Pilih paket VPS untuk Trudesk
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Trudesk
Trudesk adalah platform help desk open-source yang dibangun dengan Node.js dan MongoDB, dirancang untuk menjaga operasi dukungan tetap terorganisir dan sederhana. Ini menyediakan antarmuka manajemen tiket yang bersih di mana tim dapat membuat, menetapkan, memprioritaskan, dan menyelesaikan permintaan dukungan tanpa kerumitan alternatif perusahaan. Integrasi Elasticsearch memungkinkan pencarian teks lengkap yang cepat di semua tiket dan aktivitas.
Self-hosting Trudesk di VPS Anda sendiri menjaga semua data pelanggan di bawah kendali Anda tanpa biaya per-kursi atau berbagi data pihak ketiga. Pengunjung pertama menyelesaikan wizard pengaturan untuk mengonfigurasi koneksi database dan membuat akun admin, membuat deployment awal menjadi sederhana dan aman.
Fitur utama Trudesk
Manajemen tiket
Buat, tetapkan, dan lacak tiket dukungan melalui seluruh siklus hidupnya dengan tingkat prioritas, pembaruan status, dan penugasan tim.
Pencarian teks lengkap
Pencarian yang didukung Elasticsearch memungkinkan agen untuk langsung menemukan tiket, komentar, dan riwayat di seluruh help desk.
Kolaborasi Tim
Menetapkan tiket kepada agen atau grup tertentu, menambahkan catatan internal, dan melacak semua aktivitas dalam utas percakapan terpadu.
Akses berbasis peran
Kendalikan apa yang dapat dilihat dan dilakukan oleh agen dan pelanggan dengan peran pengguna dan grup izin yang dapat dikonfigurasi.
Sistem notifikasi
Informasikan kepada agen dan pelanggan dengan notifikasi email yang dipicu oleh pembaruan tiket, penugasan, dan perubahan status.
Jalankan Trudesk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web