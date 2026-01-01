Trudesk adalah platform help desk open-source yang dibangun dengan Node.js dan MongoDB, dirancang untuk menjaga operasi dukungan tetap terorganisir dan sederhana. Ini menyediakan antarmuka manajemen tiket yang bersih di mana tim dapat membuat, menetapkan, memprioritaskan, dan menyelesaikan permintaan dukungan tanpa kerumitan alternatif perusahaan. Integrasi Elasticsearch memungkinkan pencarian teks lengkap yang cepat di semua tiket dan aktivitas.

Self-hosting Trudesk di VPS Anda sendiri menjaga semua data pelanggan di bawah kendali Anda tanpa biaya per-kursi atau berbagi data pihak ketiga. Pengunjung pertama menyelesaikan wizard pengaturan untuk mengonfigurasi koneksi database dan membuat akun admin, membuat deployment awal menjadi sederhana dan aman.