Deploy instan Gogs.
Layanan Git yang di-host sendiri tanpa kerumitan, ditulis dalam Go â€” ringan, cepat, dan mudah dijalankan di server mana pun.
Pilih paket VPS untuk Gogs
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gogs
Gogs (Go Git Service) adalah layanan Git self-hosted yang dibuat untuk kesederhanaan dan penggunaan resource minimal. Ditulis dalam Go, Gogs menyediakan manajemen repositori, pelacakan masalah, dukungan wiki, dan organisasi tim melalui web interface yang bersih, dan berjalan efisien bahkan pada instance VPS kecil.
Self-hosting Gogs menjaga kode sumber Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda miliki, tanpa biaya per pengguna dan tanpa ketergantungan pada platform hosting eksternal. Deployment ini memasangkan Gogs dengan PostgreSQL untuk penyimpanan data yang stabil dan mencakup penerusan port SSH untuk workflow push dan pull Git standar.
Fitur utama Gogs
Hosting repositori Git
Manajemen repositori penuh dengan penjelajahan cabang, riwayat commit, dan alur kerja permintaan penggabungan dalam antarmuka web yang sederhana.
Pelacakan isu
Pelacak masalah bawaan dengan label, milestone, dan penugasan menjaga pekerjaan proyek tetap terorganisir bersamaan dengan kode.
SSH dan HTTPS Git access
Pengembang melakukan push dan pull melalui SSH atau HTTPS menggunakan klien Git standar tanpa perubahan alur kerja apa pun.
Minimal penggunaan resource
Gogs berjalan pada hardware berspesifikasi rendah, menjadikannya pilihan hosting Git yang praktis untuk server kecil dan lab rumah.
Integrasi Webhook
Dukungan Webhook memicu sistem CI/CD dan layanan eksternal pada peristiwa push untuk pipeline build dan deployment otomatis.
Jalankan Gogs lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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