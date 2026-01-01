Gogs (Go Git Service) adalah layanan Git self-hosted yang dibuat untuk kesederhanaan dan penggunaan resource minimal. Ditulis dalam Go, Gogs menyediakan manajemen repositori, pelacakan masalah, dukungan wiki, dan organisasi tim melalui web interface yang bersih, dan berjalan efisien bahkan pada instance VPS kecil.

Self-hosting Gogs menjaga kode sumber Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda miliki, tanpa biaya per pengguna dan tanpa ketergantungan pada platform hosting eksternal. Deployment ini memasangkan Gogs dengan PostgreSQL untuk penyimpanan data yang stabil dan mencakup penerusan port SSH untuk workflow push dan pull Git standar.