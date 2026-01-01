Deploy Twenty instan.
CRM open-source modern dengan model data yang dapat disesuaikan, desain API-first, dan otomatisasi alur kerja yang fleksibel.
Pilih paket VPS untuk Twenty
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Twenty
Twenty adalah CRM open-source generasi baru yang memberikan tim pengembangan kendali penuh atas alur kerja hubungan pelanggan mereka. Berbeda dari CRM SaaS yang kaku, Twenty memungkinkan Anda menyesuaikan setiap bidang, objek, dan relasi agar sesuai dengan proses bisnis Anda yang tepat melalui model data yang fleksibel.
Self-hosting Twenty di VPS menjaga semua data pelanggan tetap privat dan menghilangkan biaya lisensi per-kursi. Arsitektur berbasis API-nya berarti integrasi atau otomatisasi kustom apa pun dapat dilakukan, dan antarmuka modernnya menyaingi alternatif komersial sambil memberikan Anda kepemilikan penuh atas infrastruktur CRM Anda.
Fitur utama Twenty
Model data yang dapat disesuaikan
Tambahkan objek kustom, field, dan relasi agar sesuai dengan struktur bisnis Anda yang tepat tanpa menulis kode backend.
Mengutamakan API
API GraphQL dan REST lengkap memungkinkan Anda mengintegrasikan Twenty dengan alat eksternal apa pun, platform otomatisasi, atau aplikasi kustom.
Kanban dan tampilan daftar
Beralih antara tampilan pipeline Kanban dan daftar tabel untuk mengelola kesepakatan dan kontak dalam format yang sesuai dengan alur kerja Anda.
Integrasi Email
Hubungkan Gmail atau penyedia email lainnya untuk mencatat komunikasi langsung ke kontak dan kesepakatan secara otomatis.
Tanpa biaya per pengguna
Hosting mandiri menghilangkan biaya lisensi CRM yang berulang, menjadikan Twenty hemat biaya untuk tim penjualan yang berkembang.
Jalankan Twenty lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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