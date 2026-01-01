Twenty adalah CRM open-source generasi baru yang memberikan tim pengembangan kendali penuh atas alur kerja hubungan pelanggan mereka. Berbeda dari CRM SaaS yang kaku, Twenty memungkinkan Anda menyesuaikan setiap bidang, objek, dan relasi agar sesuai dengan proses bisnis Anda yang tepat melalui model data yang fleksibel.

Self-hosting Twenty di VPS menjaga semua data pelanggan tetap privat dan menghilangkan biaya lisensi per-kursi. Arsitektur berbasis API-nya berarti integrasi atau otomatisasi kustom apa pun dapat dilakukan, dan antarmuka modernnya menyaingi alternatif komersial sambil memberikan Anda kepemilikan penuh atas infrastruktur CRM Anda.