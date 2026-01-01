Hemmelig adalah aplikasi yang di-host sendiri untuk berbagi informasi sensitif melalui tautan terenkripsi yang otomatis terhapus. Kata sandi, kunci API, dan catatan pribadi dienkripsi di sisi klien sebelum meninggalkan browser, sehingga server hanya menyimpan ciphertext yang tidak dapat didekripsi. Setiap rahasia dapat dikunci dengan frasa sandi, dibatasi oleh IP, diatur untuk kedaluwarsa setelah waktu yang dipilih, atau dibatasi hingga jumlah tampilan maksimum.

Menjalankan Hemmelig di VPS Anda sendiri menjaga setiap kredensial yang dibagikan dari infrastruktur pihak ketiga. Anda mengontrol aturan retensi, log akses, dan batas enkripsi, menjadikannya cocok untuk tim yang menyerahkan kredensial, data pelanggan, atau payload apa pun yang terlalu sensitif untuk ditinggalkan di email atau riwayat chat.