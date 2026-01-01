Deploy Hemmelig instan.
Bagikan rahasia terenkripsi penghancur diri melalui tautan sekali pakai yang akan hilang setelah dibaca pertama kali.
Pilih paket VPS untuk Hemmelig
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hemmelig
Hemmelig adalah aplikasi yang di-host sendiri untuk berbagi informasi sensitif melalui tautan terenkripsi yang otomatis terhapus. Kata sandi, kunci API, dan catatan pribadi dienkripsi di sisi klien sebelum meninggalkan browser, sehingga server hanya menyimpan ciphertext yang tidak dapat didekripsi. Setiap rahasia dapat dikunci dengan frasa sandi, dibatasi oleh IP, diatur untuk kedaluwarsa setelah waktu yang dipilih, atau dibatasi hingga jumlah tampilan maksimum.
Menjalankan Hemmelig di VPS Anda sendiri menjaga setiap kredensial yang dibagikan dari infrastruktur pihak ketiga. Anda mengontrol aturan retensi, log akses, dan batas enkripsi, menjadikannya cocok untuk tim yang menyerahkan kredensial, data pelanggan, atau payload apa pun yang terlalu sensitif untuk ditinggalkan di email atau riwayat chat.
Fitur utama Hemmelig
Enkripsi sisi klien
Rahasia dienkripsi di browser dengan AES-256-GCM sebelum diunggah, sehingga server tidak pernah melihat plaintext.
Link sekali pakai
Setiap tautan akan musnah setelah jumlah tampilan atau jendela kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi, tanpa meninggalkan jejak.
Kata Sandi dan Perlindungan IP
Amankan rahasia dengan frasa sandi opsional atau batasi akses ke rentang IP tertentu untuk lapisan keamanan tambahan.
Pengunggahan file terenkripsi
Lampirkan file ke rahasia dengan enkripsi end-to-end yang sama yang diterapkan pada payload teks, siap untuk pengguna terautentikasi.
Berbagi kode QR
Buat kode QR untuk tautan rahasia apa pun agar penerima dapat membukanya di ponsel tanpa menyalin URL yang panjang.
Tanpa akun
Siapa pun dapat membuat dan membuka rahasia tanpa mendaftar, sedangkan akun opsional memungkinkan akses ke file dan riwayat.
Jalankan Hemmelig lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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