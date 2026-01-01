Apache Tika adalah kerangka kerja deteksi dan analisis konten yang menyediakan satu API REST untuk mengekstrak teks, metadata, dan struktur dari lebih dari seribu format file, termasuk PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, gambar, audio, video, dan file arsip. Alih-alih mengintegrasikan lusinan pustaka parser per format, aplikasi mengirimkan byte mentah ke Tika Server dan menerima output yang dinormalisasi.

Self-hosting Tika Server di VPS Anda sendiri menjaga konten dokumen pada infrastruktur yang Anda kendalikan — penting untuk kontrak rahasia, catatan internal, dan data yang diatur — sekaligus menghilangkan biaya per dokumen dan batasan tarif yang dikenakan oleh API ekstraksi yang di-hosting. Image lengkapnya dilengkapi dengan Tesseract OCR dan GDAL sehingga PDF yang dipindai dan file gambar dapat dicari secara siap pakai.