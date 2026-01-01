Deploy Apache Tika dengan instalasi sekali klik.
Perangkat analisis konten sumber terbuka yang mendeteksi dan mengekstrak metadata dan teks dari lebih dari seribu jenis file.
Pilih paket VPS untuk Apache Tika
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache Tika
Apache Tika adalah kerangka kerja deteksi dan analisis konten yang menyediakan satu API REST untuk mengekstrak teks, metadata, dan struktur dari lebih dari seribu format file, termasuk PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, gambar, audio, video, dan file arsip. Alih-alih mengintegrasikan lusinan pustaka parser per format, aplikasi mengirimkan byte mentah ke Tika Server dan menerima output yang dinormalisasi.
Self-hosting Tika Server di VPS Anda sendiri menjaga konten dokumen pada infrastruktur yang Anda kendalikan — penting untuk kontrak rahasia, catatan internal, dan data yang diatur — sekaligus menghilangkan biaya per dokumen dan batasan tarif yang dikenakan oleh API ekstraksi yang di-hosting. Image lengkapnya dilengkapi dengan Tesseract OCR dan GDAL sehingga PDF yang dipindai dan file gambar dapat dicari secara siap pakai.
Fitur utama Apache Tika
Format ribuan ke atas
Memproses PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, gambar, audio, video, dan puluhan format arsip melalui satu antarmuka REST yang konsisten.
OCR bawaan
Citra lengkap menyertakan Tesseract dengan paket bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol sehingga PDF yang dipindai dan file gambar menghasilkan teks yang dapat dicari tanpa layanan tambahan.
Server REST API
Endpoint untuk ekstraksi teks, metadata, deteksi bahasa, dan identifikasi tipe MIME memungkinkan backend mana pun mengintegrasikan pemrosesan dokumen dengan HTTP POST sederhana.
Deteksi bahasa
Identifikasi bahasa dari teks yang diekstrak secara otomatis, memungkinkan pengindeksan pencarian, penerjemahan, dan pipeline perutean selanjutnya tanpa menggabungkan pustaka tambahan.
Pipeline siap
Berfungsi sebagai tahap ekstraksi untuk platform pencarian, ingesti RAG, alur kerja e-discovery, dan sistem pelestarian digital yang membutuhkan teks yang dinormalisasi dari dokumen heterogen.
Jalankan Apache Tika lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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