Deploy instan ArangoDB.
Database multi-model native yang mendukung graf, dokumen, dan data kunci-nilai melalui satu bahasa kueri terpadu.
Pilih paket VPS untuk ArangoDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ArangoDB
ArangoDB adalah database multi-model native open-source yang menangani data grafik, dokumen, dan key-value dalam satu mesin. Tidak seperti database khusus yang membatasi Anda pada satu model data, ArangoDB memungkinkan Anda mencampur model dalam satu kueri menggunakan AQL (ArangoDB Query Language), menghilangkan biaya tambahan untuk memelihara sistem terpisah untuk berbagai jenis data.
Self-hosting ArangoDB memberi Anda kendali penuh atas data, skema, dan penyetelan performa Anda tanpa biaya lisensi atau batasan penggunaan. Antarmuka web bawaannya menyediakan eksplorasi grafik visual, eksekusi kueri, manajemen koleksi, dan pemantauan server tanpa alat tambahan apa pun.
Fitur utama ArangoDB
Kueri Multi-Model
Kueri grafik, dokumen, dan data nilai-kunci secara bersamaan dalam satu pernyataan AQL tanpa menggabungkan antar database terpisah.
Penelusuran Graf
Jelajahi hubungan di antara jutaan node yang terhubung dengan algoritma grafik bawaan termasuk jalur terpendek, jalur k-terpendek, dan pencocokan pola.
Web UI bawaan
Kelola koleksi, jalankan kueri, visualisasikan grafik, dan pantau performa server dari dasbor yang dapat diakses melalui browser di port 8529.
Skema Fleksibel
Simpan dokumen JSON tanpa skema atau terapkan struktur per koleksi, beradaptasi dengan kebutuhan data yang terus berkembang tanpa migrasi.
AQL Power
ArangoDB Query Language menggabungkan penelusuran graf, pemfilteran dokumen, dan agregasi dalam sintaks yang ekspresif, mudah dibaca, dan mirip dengan SQL.
Jalankan ArangoDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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