ArangoDB adalah database multi-model native open-source yang menangani data grafik, dokumen, dan key-value dalam satu mesin. Tidak seperti database khusus yang membatasi Anda pada satu model data, ArangoDB memungkinkan Anda mencampur model dalam satu kueri menggunakan AQL (ArangoDB Query Language), menghilangkan biaya tambahan untuk memelihara sistem terpisah untuk berbagai jenis data.

Self-hosting ArangoDB memberi Anda kendali penuh atas data, skema, dan penyetelan performa Anda tanpa biaya lisensi atau batasan penggunaan. Antarmuka web bawaannya menyediakan eksplorasi grafik visual, eksekusi kueri, manajemen koleksi, dan pemantauan server tanpa alat tambahan apa pun.