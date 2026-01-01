Marimo adalah notebook Python generasi berikutnya yang menghilangkan masalah 'hidden-state' pada notebook Jupyter tradisional. Secara otomatis melacak dependensi antar sel dan secara reaktif menjalankan ulang sel-sel hilir saat nilai berubah, sehingga notebook Anda selalu mencerminkan kondisi data saat ini. Notebook disimpan sebagai file .py biasa â€” sepenuhnya dapat dikontrol versinya, dapat ditinjau dalam 'pull request', dan dapat dieksekusi sebagai skrip Python standar atau di-deploy sebagai aplikasi web mandiri.

Self-hosting Marimo di VPS Anda memberikan tim Anda lingkungan notebook yang persisten dan selalu aktif yang dapat diakses dari browser mana pun, dengan dukungan SQL yang sudah terinstal untuk mengkueri database di server yang sama, dan autentikasi berbasis token untuk menjaga analisis tetap privat.