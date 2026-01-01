Deploy Marimo instan.
Notebook Python reaktif dengan eksekusi ulang sel secara otomatis, dukungan SQL, dan format file Python murni yang ramah git.
Pilih paket VPS untuk Marimo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Marimo
Marimo adalah notebook Python generasi berikutnya yang menghilangkan masalah 'hidden-state' pada notebook Jupyter tradisional. Secara otomatis melacak dependensi antar sel dan secara reaktif menjalankan ulang sel-sel hilir saat nilai berubah, sehingga notebook Anda selalu mencerminkan kondisi data saat ini. Notebook disimpan sebagai file .py biasa â€” sepenuhnya dapat dikontrol versinya, dapat ditinjau dalam 'pull request', dan dapat dieksekusi sebagai skrip Python standar atau di-deploy sebagai aplikasi web mandiri.
Self-hosting Marimo di VPS Anda memberikan tim Anda lingkungan notebook yang persisten dan selalu aktif yang dapat diakses dari browser mana pun, dengan dukungan SQL yang sudah terinstal untuk mengkueri database di server yang sama, dan autentikasi berbasis token untuk menjaga analisis tetap privat.
Fitur utama Marimo
Eksekusi Reaktif
Sel secara otomatis dijalankan ulang ketika dependensinya berubah, menghilangkan bug status usang yang membuat notebook tradisional tidak dapat diandalkan.
Format Ramah Git
Notebook disimpan sebagai file Python murni, membuatnya dapat dibandingkan perbedaannya, dapat ditinjau dalam PR, dan dapat dieksekusi dari baris perintah.
Dukungan SQL Bawaan
Kueri database dan dataframe dengan SQL langsung di dalam notebook tanpa library atau konfigurasi tambahan.
Elemen UI Interaktif
Tambahkan slider, dropdown, tabel, dan widget interaktif lainnya untuk mengubah notebook analisis menjadi aplikasi web yang dapat dibagikan.
Modern Editor
Autokompletasi, pemformatan, penyorotan kesalahan, dan penampil dataframe membuat penulisan serta debugging Python lebih cepat.
Jalankan Marimo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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