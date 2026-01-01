October CMS adalah sistem manajemen konten modern yang dibangun di atas framework PHP Laravel. Dirancang untuk developer dan tim konten, October CMS menggabungkan antarmuka backend yang bersih dengan arsitektur tema dan plugin yang canggih, sehingga memudahkan pembuatan website kustom dan aplikasi web dengan tingkat kerumitan apa pun.

Self-hosting October CMS di VPS Anda memberikan kepemilikan penuh atas konten, tema, dan plugin Anda tanpa biaya per situs atau vendor lock-in. Dengan dukungan untuk MySQL dan MariaDB, ekosistem plugin komunitas yang kaya, dan codebase yang ramah developer, October CMS dapat beradaptasi untuk segala hal mulai dari blog sederhana hingga platform multi-halaman yang canggih.