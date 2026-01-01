Deploy instan October CMS.
CMS PHP yang dihosting sendiri, dibangun di atas framework Laravel untuk membangun situs web dan aplikasi web yang modern dan fleksibel.
Pilih paket VPS untuk October CMS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan October CMS
October CMS adalah sistem manajemen konten modern yang dibangun di atas framework PHP Laravel. Dirancang untuk developer dan tim konten, October CMS menggabungkan antarmuka backend yang bersih dengan arsitektur tema dan plugin yang canggih, sehingga memudahkan pembuatan website kustom dan aplikasi web dengan tingkat kerumitan apa pun.
Self-hosting October CMS di VPS Anda memberikan kepemilikan penuh atas konten, tema, dan plugin Anda tanpa biaya per situs atau vendor lock-in. Dengan dukungan untuk MySQL dan MariaDB, ekosistem plugin komunitas yang kaya, dan codebase yang ramah developer, October CMS dapat beradaptasi untuk segala hal mulai dari blog sederhana hingga platform multi-halaman yang canggih.
Fitur utama October CMS
Laravel Foundation
Dibangun di atas framework PHP Laravel, menawarkan Eloquent ORM, Artisan CLI, dan konvensi yang sudah dikenal yang membuat kustomisasi dan ekstensi menjadi mudah bagi developer PHP.
Ekosistem Plugin
Perluas fungsionalitas dengan plugin komunitas dan resmi yang mencakup formulir, SEO, galeri, dan autentikasi tanpa menulis kode kustom.
Visual Backend Editor
Kelola halaman, tata letak, parsial, dan blok konten melalui antarmuka backend yang intuitif tanpa mengedit file langsung di server.
Sistem Tema Fleksibel
Buat atau sesuaikan tema menggunakan Twig templating dan konfigurasi komponen yang ditentukan YAML yang secara bersih memisahkan presentasi dari logika aplikasi.
Headless Konten API
Menyediakan konten melalui endpoint REST API untuk mendukung front-end headless bersamaan dengan halaman yang dirender server secara tradisional dari instalasi yang sama.
Jalankan October CMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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