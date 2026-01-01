Platform ecommerce open-source untuk membangun toko online B2C dan B2B yang modern dan skalabel.
Pilih paket VPS untuk Shopware
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Shopware
Shopware adalah platform eCommerce open-source yang dibangun dengan PHP dan Symfony, dirancang untuk para merchant yang menginginkan fleksibilitas, performa, dan kepemilikan penuh atas toko online mereka. Arsitektur API-first, kemampuan headless, dan Rule Builder-nya menjadikannya cocok untuk brand direct-to-consumer yang cepat dan katalog B2B yang kompleks dengan harga kustom, segmentasi, dan workflow.
Self-hosting Shopware di VPS Anda sendiri menjaga data pelanggan, pesanan, dan integrasi pembayaran tetap dalam kendali Anda, tanpa biaya per pesanan dan tanpa keterikatan platform. Template ini menggabungkan Shopware dengan MariaDB, Redis untuk caching dan sesi, serta OpenSearch untuk penemuan produk yang cepat, memberikan Anda stack bergaya produksi yang siap untuk lalu lintas nyata.
Fitur utama Shopware
Headless dan API-first
Store API dan Admin API memungkinkan Anda membangun toko online kustom dan integrasi di framework apa pun sambil mempertahankan Shopware sebagai mesin perdagangan.
Pembangun Aturan
Mengonfigurasi harga dinamis, promosi, metode pengiriman, dan opsi pembayaran berdasarkan keranjang, pelanggan, atau konteks â€” tanpa menulis kode.
Pengalaman belanja visual
Layout drag-and-drop dan blok CMS memungkinkan pedagang membangun halaman kategori dan landing yang disesuaikan dengan kampanye dan segmen pelanggan.
Fitur B2B bawaan
Harga spesifik pelanggan, alur kerja penawaran, manajemen karyawan, dan pemesanan massal mendukung penjualan B2B yang kompleks secara siap pakai.
OpenSearch pencarian produk
OpenSearch mendukung pencarian produk yang cepat dan berfaset di seluruh katalog besar dengan penyesuaian relevansi dan filter yang skalanya melampaui pencarian MySQL.
Ekstensi dan aplikasi
Shopware Store menawarkan ribuan plugin dan aplikasi untuk pembayaran, pemasaran, ERP, dan analitik untuk memperluas platform seiring pertumbuhan Anda.
Jalankan Shopware lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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