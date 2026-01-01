Shopware adalah platform eCommerce open-source yang dibangun dengan PHP dan Symfony, dirancang untuk para merchant yang menginginkan fleksibilitas, performa, dan kepemilikan penuh atas toko online mereka. Arsitektur API-first, kemampuan headless, dan Rule Builder-nya menjadikannya cocok untuk brand direct-to-consumer yang cepat dan katalog B2B yang kompleks dengan harga kustom, segmentasi, dan workflow.

Self-hosting Shopware di VPS Anda sendiri menjaga data pelanggan, pesanan, dan integrasi pembayaran tetap dalam kendali Anda, tanpa biaya per pesanan dan tanpa keterikatan platform. Template ini menggabungkan Shopware dengan MariaDB, Redis untuk caching dan sesi, serta OpenSearch untuk penemuan produk yang cepat, memberikan Anda stack bergaya produksi yang siap untuk lalu lintas nyata.