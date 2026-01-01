Deploy Spice AI dengan instalasi sekali klik.
Mesin kueri SQL, pencarian, dan inferensi LLM portabel berbasis Rust untuk agen AI berbasis data.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Spice AI
Spice adalah runtime infrastruktur data dan AI open source yang menggabungkan kueri SQL terfederasi, pencarian vektor, dan inferensi LLM ke dalam satu proses Rust. Dibangun di atas Apache DataFusion, Arrow, dan DuckDB, ini terhubung ke puluhan sumber â€” Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, dan lainnya â€” dan mematerialisasi data panas secara lokal untuk analitik di bawah satu detik di samping aplikasi Anda.
Self-hosting Spice di VPS Anda sendiri memberikan agen AI dan pipeline RAG satu endpoint SQL dan HTTP di atas data terfederasi tanpa biaya cloud per kueri atau mengirim catatan sensitif ke layanan terkelola. Dataset, akselerasi, embedding, dan model semuanya dideklarasikan dalam satu manifest spicepod.yaml.
Fitur utama Spice AI
Mesin SQL terfederasi
Kueri Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks, dan puluhan sumber lainnya secara bersamaan melalui satu endpoint SQL yang didukung oleh Apache DataFusion.
Akselerasi data lokal
Sediakan dataset aktif ke dalam Arrow, DuckDB, atau SQLite di samping aplikasi Anda untuk melayani kueri analitis dengan latensi milidetik.
Inferensi LLM bawaan
Jalankan model chat dan embedding open-weight melalui API HTTP yang kompatibel dengan OpenAI langsung di dalam runtime, tanpa memerlukan server model terpisah.
Pencarian AI dan RAG
Menggabungkan pencarian kemiripan vektor dengan filter SQL dalam satu kueri untuk mendukung retrieval-augmented generation yang berlandaskan data operasional langsung Anda.
Arrow Flight gRPC
Mengalirkan kumpulan hasil yang besar ke klien analitik dengan Apache Arrow zero-copy melalui Flight untuk akses data throughput tinggi bersama dengan REST API.
Deklaratif Spicepods
Definisikan set data, akselerasi, model, dan jadwal refresh dalam satu manifes YAML yang dapat dikontrol versinya dan dapat direproduksi di berbagai lingkungan.
Jalankan Spice AI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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