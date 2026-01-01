Spice adalah runtime infrastruktur data dan AI open source yang menggabungkan kueri SQL terfederasi, pencarian vektor, dan inferensi LLM ke dalam satu proses Rust. Dibangun di atas Apache DataFusion, Arrow, dan DuckDB, ini terhubung ke puluhan sumber â€” Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, dan lainnya â€” dan mematerialisasi data panas secara lokal untuk analitik di bawah satu detik di samping aplikasi Anda.

Self-hosting Spice di VPS Anda sendiri memberikan agen AI dan pipeline RAG satu endpoint SQL dan HTTP di atas data terfederasi tanpa biaya cloud per kueri atau mengirim catatan sensitif ke layanan terkelola. Dataset, akselerasi, embedding, dan model semuanya dideklarasikan dalam satu manifest spicepod.yaml.