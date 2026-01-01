Deploy instan LakeFS.
Kontrol versi open-source seperti Git untuk data lake Anda, menghadirkan branching dan committing ke penyimpanan objek.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LakeFS
LakeFS adalah platform versi data open-source yang menerapkan alur kerja mirip Git ke data lake. Ini memungkinkan tim untuk membuat cabang untuk eksperimen data yang terisolasi, melakukan snapshot yang dapat direproduksi, dan menggabungkan perubahan secara atomik â€” semuanya tanpa menduplikasi data. LakeFS bekerja secara native dengan AWS S3, Azure Blob Storage, dan Google Cloud Storage sambil mengekspos API yang sepenuhnya kompatibel dengan S3 sehingga alat yang ada tidak memerlukan modifikasi.
Self-hosting LakeFS di VPS Anda memberikan tim data dan ML kontrol penuh atas infrastruktur versi data mereka. Baik Anda memerlukan eksperimen machine learning yang dapat direproduksi, lingkungan staging yang aman untuk pipeline ETL, atau kemampuan untuk mengembalikan data yang salah masuk, LakeFS memberikan kepercayaan yang sama pada operasi data seperti Git pada kode.
Fitur utama LakeFS
Pencabangan data ala Git
Buat cabang data terisolasi untuk eksperimen atau staging tanpa menduplikasi objek, menggunakan percabangan zero-copy yang didukung oleh metadata saja.
Commit yang dapat direproduksi
Melakukan snapshot data kapan saja agar eksperimen machine learning dan proses pipeline dapat direproduksi secara persis dari kondisi data yang diketahui.
Penggabungan atomik
Gabungkan cabang data kembali ke utama secara atomik, memastikan konsumen hilir selalu melihat kumpulan data yang konsisten dan lengkap.
API S3-kompatibel
LakeFS menyediakan endpoint yang sepenuhnya kompatibel dengan S3, sehingga Spark, Pandas, dan alat lainnya dapat terhubung tanpa perubahan kode apa pun.
Pengembalian Data
Segera kembalikan ke commit sebelumnya mana pun untuk memulihkan dari penghapusan yang tidak disengaja atau penyerapan data yang buruk dalam hitungan detik.
Jalankan LakeFS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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