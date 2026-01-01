LakeFS adalah platform versi data open-source yang menerapkan alur kerja mirip Git ke data lake. Ini memungkinkan tim untuk membuat cabang untuk eksperimen data yang terisolasi, melakukan snapshot yang dapat direproduksi, dan menggabungkan perubahan secara atomik â€” semuanya tanpa menduplikasi data. LakeFS bekerja secara native dengan AWS S3, Azure Blob Storage, dan Google Cloud Storage sambil mengekspos API yang sepenuhnya kompatibel dengan S3 sehingga alat yang ada tidak memerlukan modifikasi.

Self-hosting LakeFS di VPS Anda memberikan tim data dan ML kontrol penuh atas infrastruktur versi data mereka. Baik Anda memerlukan eksperimen machine learning yang dapat direproduksi, lingkungan staging yang aman untuk pipeline ETL, atau kemampuan untuk mengembalikan data yang salah masuk, LakeFS memberikan kepercayaan yang sama pada operasi data seperti Git pada kode.