Deploy instan HyperDX.
Platform observabilitas sumber terbuka yang menyatukan log, jejak, metrik, dan pemutaran ulang sesi dalam antarmuka bergaya Datadog.
Pilih paket VPS untuk HyperDX
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HyperDX
HyperDX adalah platform observabilitas open-source yang mengonsolidasikan logs, traces, metrics, dan session replays dalam satu antarmuka — alternatif yang dapat di-host sendiri untuk Datadog dan tool APM komersial lainnya. Ini dibangun di atas ClickHouse untuk kueri cepat atas telemetri ber-kardinalitas tinggi dan secara native mendukung OpenTelemetry, sehingga aplikasi apa pun yang diinstrumentasi OTEL dapat mengirim data tanpa eksportir kustom atau agen proprietary.
Self-hosting HyperDX di VPS Anda menghindari biaya ingestion per-host dan per-GB yang dapat meningkat secara tidak terduga seiring dengan traffic. Logs, traces, dan data sesi pengguna — yang sering kali berisi pengidentifikasi pelanggan, payload API, dan detail sistem internal — tetap berada di infrastruktur Anda sendiri dengan retensi dan akses yang sepenuhnya dikendalikan oleh Anda.
Fitur utama HyperDX
Observabilitas Terpadu
Logs, traces, metrik, dan rekaman sesi tersedia dalam satu UI sehingga engineer dapat beralih dari permintaan yang gagal ke pelacakan balik lengkapnya tanpa berpindah alat.
OpenTelemetry asli
Serap data dari layanan apa pun yang diinstrumentasi OpenTelemetry melalui OTLP gRPC atau HTTP — tidak diperlukan eksportir kustom atau agen berpemilik.
Kueri yang didukung ClickHouse
Dibangun di atas ClickHouse untuk pencarian di bawah satu detik pada log dan jejak dengan kardinalitas tinggi, tanpa pra-agregasi atau kompromi pengambilan sampel.
Sesi putar ulang
Putar ulang sesi pengguna frontend yang terhubung dengan jejak backend untuk melihat dengan tepat apa yang dilakukan pengguna pada saat-saat sebelum terjadi kesalahan.
Dashboard dan alert
Buat grafik kustom dari sinyal apa pun dan picu notifikasi berdasarkan pola log, melacak error, atau ambang batas metrik melalui Slack, PagerDuty, atau webhook.
Self-hosted privasi
Simpan identifikasi pelanggan, payload API, dan detail sistem internal di infrastruktur Anda sendiri tanpa harga per host atau per GB.
Jalankan HyperDX lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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