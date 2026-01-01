Diskon HyperDX hingga 69%

Deploy instan HyperDX.

Platform observabilitas sumber terbuka yang menyatukan log, jejak, metrik, dan pemutaran ulang sesi dalam antarmuka bergaya Datadog.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan HyperDX.

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Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan HyperDX

HyperDX adalah platform observabilitas open-source yang mengonsolidasikan logs, traces, metrics, dan session replays dalam satu antarmuka — alternatif yang dapat di-host sendiri untuk Datadog dan tool APM komersial lainnya. Ini dibangun di atas ClickHouse untuk kueri cepat atas telemetri ber-kardinalitas tinggi dan secara native mendukung OpenTelemetry, sehingga aplikasi apa pun yang diinstrumentasi OTEL dapat mengirim data tanpa eksportir kustom atau agen proprietary.

Self-hosting HyperDX di VPS Anda menghindari biaya ingestion per-host dan per-GB yang dapat meningkat secara tidak terduga seiring dengan traffic. Logs, traces, dan data sesi pengguna — yang sering kali berisi pengidentifikasi pelanggan, payload API, dan detail sistem internal — tetap berada di infrastruktur Anda sendiri dengan retensi dan akses yang sepenuhnya dikendalikan oleh Anda.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama HyperDX

Observabilitas Terpadu

Logs, traces, metrik, dan rekaman sesi tersedia dalam satu UI sehingga engineer dapat beralih dari permintaan yang gagal ke pelacakan balik lengkapnya tanpa berpindah alat.

OpenTelemetry asli

Serap data dari layanan apa pun yang diinstrumentasi OpenTelemetry melalui OTLP gRPC atau HTTP — tidak diperlukan eksportir kustom atau agen berpemilik.

Kueri yang didukung ClickHouse

Dibangun di atas ClickHouse untuk pencarian di bawah satu detik pada log dan jejak dengan kardinalitas tinggi, tanpa pra-agregasi atau kompromi pengambilan sampel.

Sesi putar ulang

Putar ulang sesi pengguna frontend yang terhubung dengan jejak backend untuk melihat dengan tepat apa yang dilakukan pengguna pada saat-saat sebelum terjadi kesalahan.

Dashboard dan alert

Buat grafik kustom dari sinyal apa pun dan picu notifikasi berdasarkan pola log, melacak error, atau ambang batas metrik melalui Slack, PagerDuty, atau webhook.

Self-hosted privasi

Simpan identifikasi pelanggan, payload API, dan detail sistem internal di infrastruktur Anda sendiri tanpa harga per host atau per GB.

Jalankan HyperDX lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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