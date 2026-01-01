HyperDX adalah platform observabilitas open-source yang mengonsolidasikan logs, traces, metrics, dan session replays dalam satu antarmuka — alternatif yang dapat di-host sendiri untuk Datadog dan tool APM komersial lainnya. Ini dibangun di atas ClickHouse untuk kueri cepat atas telemetri ber-kardinalitas tinggi dan secara native mendukung OpenTelemetry, sehingga aplikasi apa pun yang diinstrumentasi OTEL dapat mengirim data tanpa eksportir kustom atau agen proprietary.

Self-hosting HyperDX di VPS Anda menghindari biaya ingestion per-host dan per-GB yang dapat meningkat secara tidak terduga seiring dengan traffic. Logs, traces, dan data sesi pengguna — yang sering kali berisi pengidentifikasi pelanggan, payload API, dan detail sistem internal — tetap berada di infrastruktur Anda sendiri dengan retensi dan akses yang sepenuhnya dikendalikan oleh Anda.