Deploy instan Novu
Infrastruktur notifikasi sumber terbuka untuk mengirim email, SMS, push, dan notifikasi dalam aplikasi melalui satu API terpadu.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Novu
Novu adalah platform infrastruktur notifikasi sumber terbuka yang memberikan tim produk dan rekayasa satu API untuk mengirim notifikasi di setiap saluran â€” email, SMS, push, dalam aplikasi, dan chat. Daripada mengintegrasikan penyedia terpisah untuk setiap saluran, Novu mengarahkan semua notifikasi melalui satu sistem dengan pembuat alur kerja visual, preferensi saluran per pengguna, dan log pengiriman untuk men-debug pengiriman yang gagal.
Self-hosting Novu menjaga konten notifikasi, data pelanggan, dan kredensial penyedia sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada biaya per notifikasi, tidak ada data yang meninggalkan server Anda, dan kontrol penuh atas batas laju dan kebijakan coba lagi â€” menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi yang sensitif privasi dan tim yang membutuhkan biaya notifikasi yang dapat diprediksi dalam skala besar.
Fitur utama Novu
Pengiriman Multi-Saluran
Kirim notifikasi email, SMS, push, in-app, dan chat melalui satu API tanpa mengintegrasikan setiap penyedia secara terpisah.
Pembangun Alur Kerja Visual
Rancang urutan notifikasi multi-langkah dengan logika percabangan dan penundaan menggunakan editor drag-and-drop â€“ tidak memerlukan kode.
50+ Integrasi Penyedia
Hubungkan ke SendGrid, Twilio, FCM, Slack, dan 50+ penyedia lainnya dengan integrasi bawaan yang dikelola sepenuhnya dari UI dashboard.
Preferensi Pelanggan
Izinkan pengguna mengontrol saluran notifikasi mana yang mereka terima berdasarkan topik, mengurangi pengguna yang berhenti berlangganan dan meningkatkan keterlibatan jangka panjang.
Observabilitas pengiriman
Periksa status setiap notifikasi dalam log pengiriman real-time dengan jumlah percobaan ulang, respons penyedia, dan detail kesalahan.
Jalankan Novu lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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