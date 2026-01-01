Novu adalah platform infrastruktur notifikasi sumber terbuka yang memberikan tim produk dan rekayasa satu API untuk mengirim notifikasi di setiap saluran â€” email, SMS, push, dalam aplikasi, dan chat. Daripada mengintegrasikan penyedia terpisah untuk setiap saluran, Novu mengarahkan semua notifikasi melalui satu sistem dengan pembuat alur kerja visual, preferensi saluran per pengguna, dan log pengiriman untuk men-debug pengiriman yang gagal.

Self-hosting Novu menjaga konten notifikasi, data pelanggan, dan kredensial penyedia sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada biaya per notifikasi, tidak ada data yang meninggalkan server Anda, dan kontrol penuh atas batas laju dan kebijakan coba lagi â€” menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi yang sensitif privasi dan tim yang membutuhkan biaya notifikasi yang dapat diprediksi dalam skala besar.