Menyebarkan Ant Media Server CE dengan instalasi sekali klik.
Server media sumber terbuka yang menghadirkan streaming WebRTC, RTMP, SRT, dan HLS sub-detik dengan dasbor admin terintegrasi.
Pilih paket VPS untuk Ant Media Server CE
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition adalah mesin streaming sumber terbuka yang dibangun untuk video langsung latensi sangat rendah. Ini menerima masukan melalui RTMP, SRT, dan WebRTC, serta mengirimkan stream ke pemirsa melalui WebRTC (latensi ~0,5 detik), HLS, CMAF LL-HLS, DASH, dan RTSP — semuanya dari satu server. Dasbor admin bawaan memungkinkan Anda mengelola stream, mengonfigurasi aplikasi, dan memantau koneksi tanpa alat eksternal.
Self-hosting di VPS Anda sendiri berarti tidak ada biaya per-stream, tidak ada batasan platform pihak ketiga, dan kepemilikan penuh atas data audiens Anda. Baik Anda membangun platform telehealth, ruang kelas e-learning, lelang langsung, atau siaran olahraga, Ant Media Server memberi Anda fondasi siap produksi yang sepenuhnya Anda kendalikan.
Fitur utama Ant Media Server CE
WebRTC latensi ultra-rendah
Menyerap dan memutar streaming dengan latensi ujung-ke-ujung di bawah 0,5 detik melalui WebRTC, memungkinkan pengalaman video interaktif secara real-time.
Pemasukan multi-protokol
Terima live stream dari OBS, FFmpeg, kamera IP, dan sumber yang kompatibel dengan RTMP, SRT, atau WebRTC mana pun tanpa konfigurasi tambahan.
Pengiriman HLS dan CMAF
Sajikan streaming melalui HLS standar dan CMAF LL-HLS sehingga penonton di perangkat apa pun atau CDN dapat menonton tanpa plugin.
Admin dashboard bawaan
Kelola aplikasi streaming, periksa sesi langsung, dan konfigurasikan pengaturan server melalui konsol web terintegrasi di port 5080.
Rekaman dan VOD (Video On Demand)
Merekam secara otomatis siaran langsung ke MP4 atau HLS dan menyajikannya sebagai konten on-demand dari server yang sama.
Jalankan Ant Media Server CE lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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