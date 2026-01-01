Ant Media Server Community Edition adalah mesin streaming sumber terbuka yang dibangun untuk video langsung latensi sangat rendah. Ini menerima masukan melalui RTMP, SRT, dan WebRTC, serta mengirimkan stream ke pemirsa melalui WebRTC (latensi ~0,5 detik), HLS, CMAF LL-HLS, DASH, dan RTSP — semuanya dari satu server. Dasbor admin bawaan memungkinkan Anda mengelola stream, mengonfigurasi aplikasi, dan memantau koneksi tanpa alat eksternal.

Self-hosting di VPS Anda sendiri berarti tidak ada biaya per-stream, tidak ada batasan platform pihak ketiga, dan kepemilikan penuh atas data audiens Anda. Baik Anda membangun platform telehealth, ruang kelas e-learning, lelang langsung, atau siaran olahraga, Ant Media Server memberi Anda fondasi siap produksi yang sepenuhnya Anda kendalikan.