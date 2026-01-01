Deploy instan Navidrome.
Server streaming musik ringan yang di-hosting sendiri yang memutar koleksi pribadi Anda di mana saja melalui browser atau aplikasi yang kompatibel dengan Subsonic.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Navidrome
Navidrome adalah server streaming musik yang ringan dan cepat yang memungkinkan Anda mengakses koleksi musik Anda sendiri seperti Spotify dari perangkat mana pun. Ini secara otomatis memindai folder musik Anda, mengekstrak metadata, dan menyajikan file MP3, FLAC, AAC, OGG, dan OPUS melalui antarmuka web modern dan API yang kompatibel dengan Subsonic yang didukung oleh puluhan aplikasi seluler termasuk DSub, Symfonium, dan Feishin. Dukungan multi-pengguna berarti setiap pendengar mendapatkan playlist, rating, dan statistik mendengarkan mereka sendiri.
Self-hosting Navidrome berarti akses permanen ke setiap album yang Anda miliki, terlepas dari perubahan lisensi atau penghentian layanan. Tidak ada biaya berlangganan, tidak ada kompresi kualitas audio, dan tidak ada pelacakan perilaku â€” hanya musik Anda, yang di-streaming dari infrastruktur Anda sendiri dengan kualitas penuh.
Fitur utama Navidrome
Subsonic API Kompatibel
Berfungsi dengan puluhan aplikasi seluler di iOS dan Android, sehingga Anda dapat memilih pemutar pilihan Anda tanpa terkunci pada klien berpemilik.
Dukungan Multi Format
Mengalirkan MP3, FLAC, AAC, OGG, dan OPUS dengan transcoding secara langsung untuk menyesuaikan bitrate bagi koneksi yang lebih lambat tanpa kehilangan kualitas sumber.
Pemindaian Pustaka Otomatis
Memindai folder musik secara otomatis berdasarkan jadwal yang dapat dikonfigurasi, mengekstrak metadata dan sampul album agar pustaka Anda tetap terkini saat Anda menambahkan file.
Mendengarkan Multi-Pengguna
Setiap pengguna mendapatkan playlist independen, rating bintang, dan riwayat mendengarkan di server bersama tanpa mengganggu siapa pun.
Last.fm scrobbling
Melacak riwayat mendengarkan Anda ke Last.fm dan ListenBrainz secara otomatis, menjaga jumlah putar dan profil musik Anda tetap terbaru.
Jalankan Navidrome lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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