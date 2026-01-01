Navidrome adalah server streaming musik yang ringan dan cepat yang memungkinkan Anda mengakses koleksi musik Anda sendiri seperti Spotify dari perangkat mana pun. Ini secara otomatis memindai folder musik Anda, mengekstrak metadata, dan menyajikan file MP3, FLAC, AAC, OGG, dan OPUS melalui antarmuka web modern dan API yang kompatibel dengan Subsonic yang didukung oleh puluhan aplikasi seluler termasuk DSub, Symfonium, dan Feishin. Dukungan multi-pengguna berarti setiap pendengar mendapatkan playlist, rating, dan statistik mendengarkan mereka sendiri.

Self-hosting Navidrome berarti akses permanen ke setiap album yang Anda miliki, terlepas dari perubahan lisensi atau penghentian layanan. Tidak ada biaya berlangganan, tidak ada kompresi kualitas audio, dan tidak ada pelacakan perilaku â€” hanya musik Anda, yang di-streaming dari infrastruktur Anda sendiri dengan kualitas penuh.