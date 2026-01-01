Explo adalah server penemuan musik yang di-host sendiri yang menghubungkan riwayat mendengarkan ListenBrainz Anda ke perpustakaan musik pribadi Anda. Ini menarik daftar putar rekomendasi mingguan dan harian dari ListenBrainz, menemukan trek yang cocok melalui YouTube atau Soulseek, mengunduhnya, dan membuat daftar putar langsung di dalam Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, atau MPD â€” secara otomatis, sesuai jadwal yang Anda kontrol.

Tidak seperti layanan streaming yang mengunci rekomendasi di balik langganan dan algoritma yang tidak transparan, Explo memberi Anda transparansi penuh: setiap rekomendasi dapat dilacak ke data mendengarkan aktual Anda di ListenBrainz, dan setiap trek yang diunduh tersimpan di server Anda sendiri. UI web bawaan memungkinkan Anda mengelola jadwal, menelusuri riwayat daftar putar, dan mengonfigurasi semua integrasi tanpa mengedit file konfigurasi.