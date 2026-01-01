Deploy Explo instan.
Mesin penemuan musik yang di-hosting sendiri yang secara otomatis membuat playlist dari rekomendasi ListenBrainz dan mengunduhnya ke perpustakaan Anda.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Explo
Explo adalah server penemuan musik yang di-host sendiri yang menghubungkan riwayat mendengarkan ListenBrainz Anda ke perpustakaan musik pribadi Anda. Ini menarik daftar putar rekomendasi mingguan dan harian dari ListenBrainz, menemukan trek yang cocok melalui YouTube atau Soulseek, mengunduhnya, dan membuat daftar putar langsung di dalam Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, atau MPD â€” secara otomatis, sesuai jadwal yang Anda kontrol.
Tidak seperti layanan streaming yang mengunci rekomendasi di balik langganan dan algoritma yang tidak transparan, Explo memberi Anda transparansi penuh: setiap rekomendasi dapat dilacak ke data mendengarkan aktual Anda di ListenBrainz, dan setiap trek yang diunduh tersimpan di server Anda sendiri. UI web bawaan memungkinkan Anda mengelola jadwal, menelusuri riwayat daftar putar, dan mengonfigurasi semua integrasi tanpa mengedit file konfigurasi.
Fitur utama Explo
ListenBrainz penemuan
Menarik playlist Eksplorasi Mingguan, Jams Mingguan, dan Jams Harian langsung dari akun ListenBrainz Anda â€” rekomendasi yang sepenuhnya dibentuk oleh riwayat mendengarkan Anda sendiri.
Dukungan Multi-server
Terintegrasi dengan Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic, dan MPD, membuat daftar putar langsung di dalam server musik apa pun yang sudah Anda jalankan.
Automasi Terjadwal
Jadwal cron yang dapat dikonfigurasi menjalankan penemuan secara otomatis â€” atur sekali dan musik baru akan muncul di perpustakaan Anda setiap minggu tanpa langkah manual apa pun.
Download YouTube dan Soulseek
Menemukan dan mengunduh lagu melalui YouTube (dengan yt-dlp) atau Soulseek (melalui Slskd), dengan filter kualitas, pilihan format, dan deduplikasi cerdas.
Manajemen web antarmuka pengguna (UI)
Jelajahi arsip playlist, picu eksekusi manual, sesuaikan jadwal, dan kelola semua pengaturan server musik dari satu antarmuka browser terautentikasi.
Jalankan Explo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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