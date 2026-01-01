Deploy instan RSS Bridge.
Jembatan yang di-hosting sendiri yang mengubah website tanpa RSS menjadi feed yang bersih dan dapat disubscribe untuk pembaca mana pun.
Pilih paket VPS untuk RSS Bridge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RSS Bridge
RSS Bridge adalah layanan PHP open-source yang menghasilkan feed RSS dan Atom untuk situs yang tidak lagi mempublikasikannya â€” jejaring sosial, platform video, portal berita, utas forum, dan banyak halaman lain yang secara diam-diam menghentikan feed dalam dekade terakhir. Ini menyediakan ratusan bridge yang dikelola komunitas dan menampilkan setiap bridge sebagai URL feed yang stabil yang dapat Anda langgan dari pembaca mana pun.
Self-hosting RSS Bridge di VPS Anda sendiri menjaga daftar bacaan Anda tetap pribadi, menghindari batasan kecepatan dan downtime instance publik yang datang dengan deployment komunitas bersama, dan memungkinkan Anda untuk mem-whitelist secara tepat bridge mana yang diekspos oleh instance Anda. Dikombinasikan dengan pembaca self-hosted seperti FreshRSS atau CommaFeed, ini mengembalikan kendali kepada Anda atas cara Anda mengonsumsi web terbuka.
Fitur utama RSS Bridge
Ratusan jembatan
Hasilkan feed dari channel YouTube, timeline Mastodon, sub Reddit, halaman Bandcamp, rilisan GitHub, situs berita, dan banyak sumber lainnya langsung siap pakai.
Berbagai format feed
Sajikan setiap sumber sebagai Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML, atau teks biasa agar setiap pembaca, scraper, atau konsumen webhook dapat menggunakannya.
Daftar putih Bridge
Batasi instance Anda ke serangkaian bridge yang dikurasi melalui
whitelist.txt untuk mengontrol penggunaan sumber daya dan menghindari mengekspos scraper yang jarang digunakan.
Fetching sekelas browser
Menggabungkan curl-impersonate sehingga permintaan terlihat seperti browser Chrome sungguhan, melewati situs yang memblokir klien HTTP standar.
Jembatan Kustom
Letakkan file
Bridge.php Anda sendiri ke dalam volume konfigurasi untuk melakukan scraping situs apa pun yang Anda butuhkan tanpa melakukan fork proyek.
Tidak perlu akun
UI web tanpa status tanpa pengguna, tanpa database, dan tanpa pendaftaran â€“ URL feed adalah satu-satunya status persisten.
Jalankan RSS Bridge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web