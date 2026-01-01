Diskon RSS Bridge hingga 69%

Deploy instan RSS Bridge.

Jembatan yang di-hosting sendiri yang mengubah website tanpa RSS menjadi feed yang bersih dan dapat disubscribe untuk pembaca mana pun.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan RSS Bridge.

Pilih paket VPS untuk RSS Bridge

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan RSS Bridge

RSS Bridge adalah layanan PHP open-source yang menghasilkan feed RSS dan Atom untuk situs yang tidak lagi mempublikasikannya â€” jejaring sosial, platform video, portal berita, utas forum, dan banyak halaman lain yang secara diam-diam menghentikan feed dalam dekade terakhir. Ini menyediakan ratusan bridge yang dikelola komunitas dan menampilkan setiap bridge sebagai URL feed yang stabil yang dapat Anda langgan dari pembaca mana pun.

Self-hosting RSS Bridge di VPS Anda sendiri menjaga daftar bacaan Anda tetap pribadi, menghindari batasan kecepatan dan downtime instance publik yang datang dengan deployment komunitas bersama, dan memungkinkan Anda untuk mem-whitelist secara tepat bridge mana yang diekspos oleh instance Anda. Dikombinasikan dengan pembaca self-hosted seperti FreshRSS atau CommaFeed, ini mengembalikan kendali kepada Anda atas cara Anda mengonsumsi web terbuka.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama RSS Bridge

Ratusan jembatan

Hasilkan feed dari channel YouTube, timeline Mastodon, sub Reddit, halaman Bandcamp, rilisan GitHub, situs berita, dan banyak sumber lainnya langsung siap pakai.

Berbagai format feed

Sajikan setiap sumber sebagai Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML, atau teks biasa agar setiap pembaca, scraper, atau konsumen webhook dapat menggunakannya.

Daftar putih Bridge

Batasi instance Anda ke serangkaian bridge yang dikurasi melalui whitelist.txt untuk mengontrol penggunaan sumber daya dan menghindari mengekspos scraper yang jarang digunakan.

Fetching sekelas browser

Menggabungkan curl-impersonate sehingga permintaan terlihat seperti browser Chrome sungguhan, melewati situs yang memblokir klien HTTP standar.

Jembatan Kustom

Letakkan file Bridge.php Anda sendiri ke dalam volume konfigurasi untuk melakukan scraping situs apa pun yang Anda butuhkan tanpa melakukan fork proyek.

Tidak perlu akun

UI web tanpa status tanpa pengguna, tanpa database, dan tanpa pendaftaran â€“ URL feed adalah satu-satunya status persisten.

Jalankan RSS Bridge lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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