RSS Bridge adalah layanan PHP open-source yang menghasilkan feed RSS dan Atom untuk situs yang tidak lagi mempublikasikannya â€” jejaring sosial, platform video, portal berita, utas forum, dan banyak halaman lain yang secara diam-diam menghentikan feed dalam dekade terakhir. Ini menyediakan ratusan bridge yang dikelola komunitas dan menampilkan setiap bridge sebagai URL feed yang stabil yang dapat Anda langgan dari pembaca mana pun.

Self-hosting RSS Bridge di VPS Anda sendiri menjaga daftar bacaan Anda tetap pribadi, menghindari batasan kecepatan dan downtime instance publik yang datang dengan deployment komunitas bersama, dan memungkinkan Anda untuk mem-whitelist secara tepat bridge mana yang diekspos oleh instance Anda. Dikombinasikan dengan pembaca self-hosted seperti FreshRSS atau CommaFeed, ini mengembalikan kendali kepada Anda atas cara Anda mengonsumsi web terbuka.