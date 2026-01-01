Diskon Lightdash hingga 69%

Deploy Lightdash instan.

Platform BI open-source yang dibangun di sekitar dbt yang mengubah model data Anda menjadi dasbor dan grafik secara instan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Lightdash

Lightdash adalah platform business intelligence open-source yang dirancang untuk bekerja secara native dengan dbt (alat pembangunan data). Alih-alih membangun kembali definisi metrik di dalam alat BI, Lightdash membaca model, pengujian, dan dokumentasi dbt Anda yang sudah ada untuk secara otomatis menghasilkan antarmuka eksplorasi dan lapisan metrik â€” menjaga logika analitik tetap terkontrol versi dalam kode di tempatnya. Tim dapat membuat dashboard, menjalankan kueri ad-hoc, dan menjadwalkan pengiriman laporan tanpa menduplikasi pekerjaan yang sudah dilakukan dalam proyek dbt mereka.

Tidak seperti alat BI serbaguna, pendekatan 'source-of-truth' Lightdash berarti bahwa ketika model dbt berubah, semua bagan yang dibangun di atasnya akan diperbarui secara otomatis. Self-hosting Lightdash memberikan tim analitik kendali penuh atas infrastruktur data mereka tanpa merutekan hasil kueri melalui platform cloud pihak ketiga.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Lightdash

dbt-native metrics layer

Lightdash membaca model dbt, pengujian, dan dokumentasi YAML yang sudah ada untuk menghasilkan UI eksplorasi, menghilangkan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang metrik di alat BI terpisah.

Ad-hoc SQL eksplorer

Jalankan kueri ad-hoc terhadap gudang data Anda langsung dari browser, dengan definisi kolom dan hasil pengujian yang ditarik secara otomatis dari metadata dbt.

Pengiriman laporan terjadwal

Konfigurasi snapshot dashboard berulang yang dikirimkan ke email atau Slack sesuai jadwal, membuat pemangku kepentingan tetap terinformasi tanpa ekspor atau unduhan manual.

Kopilot Data AI

Ajukan pertanyaan tentang data Anda dalam bahasa alami dan dapatkan saran bagan yang didukung oleh lapisan metrik yang sudah ditentukan dalam proyek dbt Anda.

Statistik terkontrol versi

Definisi analitik berada dalam kode dbt bersama model data Anda, membuat perubahan bagan dan metrik dapat ditinjau, dapat dibandingkan, dan dapat diterapkan melalui alur kerja Git standar.

Jalankan Lightdash lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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