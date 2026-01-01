Deploy Lightdash instan.
Platform BI open-source yang dibangun di sekitar dbt yang mengubah model data Anda menjadi dasbor dan grafik secara instan.
Pilih paket VPS untuk Lightdash
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Lightdash
Lightdash adalah platform business intelligence open-source yang dirancang untuk bekerja secara native dengan dbt (alat pembangunan data). Alih-alih membangun kembali definisi metrik di dalam alat BI, Lightdash membaca model, pengujian, dan dokumentasi dbt Anda yang sudah ada untuk secara otomatis menghasilkan antarmuka eksplorasi dan lapisan metrik â€” menjaga logika analitik tetap terkontrol versi dalam kode di tempatnya. Tim dapat membuat dashboard, menjalankan kueri ad-hoc, dan menjadwalkan pengiriman laporan tanpa menduplikasi pekerjaan yang sudah dilakukan dalam proyek dbt mereka.
Tidak seperti alat BI serbaguna, pendekatan 'source-of-truth' Lightdash berarti bahwa ketika model dbt berubah, semua bagan yang dibangun di atasnya akan diperbarui secara otomatis. Self-hosting Lightdash memberikan tim analitik kendali penuh atas infrastruktur data mereka tanpa merutekan hasil kueri melalui platform cloud pihak ketiga.
Fitur utama Lightdash
dbt-native metrics layer
Lightdash membaca model dbt, pengujian, dan dokumentasi YAML yang sudah ada untuk menghasilkan UI eksplorasi, menghilangkan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang metrik di alat BI terpisah.
Ad-hoc SQL eksplorer
Jalankan kueri ad-hoc terhadap gudang data Anda langsung dari browser, dengan definisi kolom dan hasil pengujian yang ditarik secara otomatis dari metadata dbt.
Pengiriman laporan terjadwal
Konfigurasi snapshot dashboard berulang yang dikirimkan ke email atau Slack sesuai jadwal, membuat pemangku kepentingan tetap terinformasi tanpa ekspor atau unduhan manual.
Kopilot Data AI
Ajukan pertanyaan tentang data Anda dalam bahasa alami dan dapatkan saran bagan yang didukung oleh lapisan metrik yang sudah ditentukan dalam proyek dbt Anda.
Statistik terkontrol versi
Definisi analitik berada dalam kode dbt bersama model data Anda, membuat perubahan bagan dan metrik dapat ditinjau, dapat dibandingkan, dan dapat diterapkan melalui alur kerja Git standar.
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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