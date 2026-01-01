Lightdash adalah platform business intelligence open-source yang dirancang untuk bekerja secara native dengan dbt (alat pembangunan data). Alih-alih membangun kembali definisi metrik di dalam alat BI, Lightdash membaca model, pengujian, dan dokumentasi dbt Anda yang sudah ada untuk secara otomatis menghasilkan antarmuka eksplorasi dan lapisan metrik â€” menjaga logika analitik tetap terkontrol versi dalam kode di tempatnya. Tim dapat membuat dashboard, menjalankan kueri ad-hoc, dan menjadwalkan pengiriman laporan tanpa menduplikasi pekerjaan yang sudah dilakukan dalam proyek dbt mereka.

Tidak seperti alat BI serbaguna, pendekatan 'source-of-truth' Lightdash berarti bahwa ketika model dbt berubah, semua bagan yang dibangun di atasnya akan diperbarui secara otomatis. Self-hosting Lightdash memberikan tim analitik kendali penuh atas infrastruktur data mereka tanpa merutekan hasil kueri melalui platform cloud pihak ketiga.