Tandoor Recipes adalah platform manajemen resep sumber terbuka yang kaya fitur untuk mengatur kehidupan memasak Anda. Impor resep dari situs web mana pun, rencanakan makanan mingguan, buat daftar belanja, dan bagikan buku resep dengan keluarga â€” semuanya dari antarmuka web yang bersih dan dapat diakses di perangkat apa pun. Dibangun oleh komunitas self-hosting, ini menempatkan koleksi resep Anda di bawah kendali Anda tanpa iklan, langganan, atau pengambilan data.

Self-hosting Tandoor di VPS Anda menjaga semua resep, rencana makan, dan daftar belanja Anda tetap pribadi dan dapat diakses dari mana saja. Penerapan ini menyertakan PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan integrasi HTTPS Traefik. Pengguna pertama yang mendaftar menjadi administrator â€” nonaktifkan pendaftaran publik setelah membuat akun Anda.