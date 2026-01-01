Diskon Tandoor Recipes hingga 69%

Aplikasi pengelola resep self-hosted dengan perencanaan menu, daftar belanja, dan pengaturan buku resep.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
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Pilih paket VPS untuk Tandoor Recipes

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Tandoor Recipes

Tandoor Recipes adalah platform manajemen resep sumber terbuka yang kaya fitur untuk mengatur kehidupan memasak Anda. Impor resep dari situs web mana pun, rencanakan makanan mingguan, buat daftar belanja, dan bagikan buku resep dengan keluarga â€” semuanya dari antarmuka web yang bersih dan dapat diakses di perangkat apa pun. Dibangun oleh komunitas self-hosting, ini menempatkan koleksi resep Anda di bawah kendali Anda tanpa iklan, langganan, atau pengambilan data.

Self-hosting Tandoor di VPS Anda menjaga semua resep, rencana makan, dan daftar belanja Anda tetap pribadi dan dapat diakses dari mana saja. Penerapan ini menyertakan PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan integrasi HTTPS Traefik. Pengguna pertama yang mendaftar menjadi administrator â€” nonaktifkan pendaftaran publik setelah membuat akun Anda.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Tandoor Recipes

Impor Resep

Impor resep dari situs web mana pun dengan penguraian otomatis bahan, instruksi, dan informasi nutrisi.

Perencanaan makan

Rencanakan makanan untuk seminggu dengan kalender seret dan lepas serta secara otomatis membuat daftar belanja dari resep yang sudah direncanakan.

Daftar belanja

Buat dan bagikan daftar belanja yang menggabungkan bahan-bahan dari berbagai resep dengan penggabungan kuantitas otomatis.

Penataan buku resep

Atur resep ke dalam buku resep, beri tag dengan kata kunci, dan cari di seluruh koleksi Anda secara instan.

Berbagi multi-pengguna

Berbagi ruang resep dengan anggota keluarga, masing-masing dengan rencana makan dan daftar belanja mereka sendiri.

Pelacakan Nutrisi

Lacak kalori dan makro per resep dengan data nutrisi dari resep yang diimpor atau entri manual.

Jalankan Tandoor Recipes lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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