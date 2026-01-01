Aplikasi pengelola resep self-hosted dengan perencanaan menu, daftar belanja, dan pengaturan buku resep.
Pilih paket VPS untuk Tandoor Recipes
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tandoor Recipes
Tandoor Recipes adalah platform manajemen resep sumber terbuka yang kaya fitur untuk mengatur kehidupan memasak Anda. Impor resep dari situs web mana pun, rencanakan makanan mingguan, buat daftar belanja, dan bagikan buku resep dengan keluarga â€” semuanya dari antarmuka web yang bersih dan dapat diakses di perangkat apa pun. Dibangun oleh komunitas self-hosting, ini menempatkan koleksi resep Anda di bawah kendali Anda tanpa iklan, langganan, atau pengambilan data.
Self-hosting Tandoor di VPS Anda menjaga semua resep, rencana makan, dan daftar belanja Anda tetap pribadi dan dapat diakses dari mana saja. Penerapan ini menyertakan PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan integrasi HTTPS Traefik. Pengguna pertama yang mendaftar menjadi administrator â€” nonaktifkan pendaftaran publik setelah membuat akun Anda.
Fitur utama Tandoor Recipes
Impor Resep
Impor resep dari situs web mana pun dengan penguraian otomatis bahan, instruksi, dan informasi nutrisi.
Perencanaan makan
Rencanakan makanan untuk seminggu dengan kalender seret dan lepas serta secara otomatis membuat daftar belanja dari resep yang sudah direncanakan.
Daftar belanja
Buat dan bagikan daftar belanja yang menggabungkan bahan-bahan dari berbagai resep dengan penggabungan kuantitas otomatis.
Penataan buku resep
Atur resep ke dalam buku resep, beri tag dengan kata kunci, dan cari di seluruh koleksi Anda secara instan.
Berbagi multi-pengguna
Berbagi ruang resep dengan anggota keluarga, masing-masing dengan rencana makan dan daftar belanja mereka sendiri.
Pelacakan Nutrisi
Lacak kalori dan makro per resep dengan data nutrisi dari resep yang diimpor atau entri manual.
Jalankan Tandoor Recipes lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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