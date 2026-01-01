Deploy instan Haven.
Platform blog pribadi yang di-hosting sendiri untuk jurnal pribadi, pembaruan keluarga, dan tulisan yang dibagikan hanya dengan orang yang Anda undang.
Pilih paket VPS untuk Haven
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Haven
Haven adalah aplikasi blog pribadi sumber terbuka yang dibangun di atas Ruby on Rails untuk penulis yang menginginkan ruang pribadi untuk berbagi dengan teman dan keluarga, bukan dengan internet publik. Tidak ada pendaftaran mandiri, tidak ada iklan, tidak ada pelacak, dan tidak ada umpan algoritmik â€” hanya orang-orang yang Anda buatkan akun yang dapat membaca postingan Anda.
Melakukan self-hosting Haven di VPS Anda sendiri menjaga entri jurnal, foto, dan daftar pelanggan Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, dengan editor markdown, pembaca RSS bawaan, dan penurunan skala gambar yang disesuaikan untuk pembacaan bandwidth rendah.
Fitur utama Haven
Otomatis privat
Tidak ada pendaftaran mandiri berarti hanya pembaca yang diundang yang bisa melihat postingan, foto, dan komentar Anda â€” ideal untuk blog keluarga dan jurnal pribadi.
Editor Markdown
Tulis postingan dalam markdown dengan pratinjau langsung, gambar tersemat, video, dan audio yang dirender langsung di dalam editor.
Pembaca RSS bawaan
Ikuti blog Haven lainnya dan feed publik langsung dari dashboard Anda sendiri tanpa aplikasi pembaca feed terpisah.
Privat RSS feed
Setiap pembaca yang diundang mendapatkan URL RSS terautentikasi pribadi sehingga mereka dapat berlangganan di feed reader mana pun tanpa mengekspos blog Anda secara publik.
Ramah bandwidth
Gambar yang diunggah secara otomatis diperkecil ukurannya dan antarmuka tidak menggunakan JavaScript frameworks, sehingga halaman tetap cepat di jaringan yang lambat.
Kustomisasi tema
Suntikkan CSS dan font kustom langsung dari admin untuk menyesuaikan gaya pribadi Anda tanpa melakukan forking pada codebase.
Jalankan Haven lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
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