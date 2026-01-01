Haven adalah aplikasi blog pribadi sumber terbuka yang dibangun di atas Ruby on Rails untuk penulis yang menginginkan ruang pribadi untuk berbagi dengan teman dan keluarga, bukan dengan internet publik. Tidak ada pendaftaran mandiri, tidak ada iklan, tidak ada pelacak, dan tidak ada umpan algoritmik â€” hanya orang-orang yang Anda buatkan akun yang dapat membaca postingan Anda.

Melakukan self-hosting Haven di VPS Anda sendiri menjaga entri jurnal, foto, dan daftar pelanggan Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, dengan editor markdown, pembaca RSS bawaan, dan penurunan skala gambar yang disesuaikan untuk pembacaan bandwidth rendah.