Sure adalah aplikasi open-source manajemen keuangan dan kekayaan pribadi yang dikelola oleh komunitas, dirancang untuk pengguna yang menginginkan kendali penuh atas data keuangan mereka. Aplikasi ini melacak akun di perbankan, investasi, dan pinjaman; mencatat dan mengkategorikan transaksi; memantau kekayaan bersih dari waktu ke waktu; serta mendukung rumah tangga multi-pengguna â€” semuanya disimpan dalam database PostgreSQL di infrastruktur Anda sendiri.

Tidak seperti platform keuangan terkelola, Sure berjalan sepenuhnya di server Anda tanpa langganan SaaS, tanpa berbagi data pihak ketiga, dan tanpa risiko penghentian layanan. Integrasi OpenAI opsional menambahkan kategorisasi transaksi bertenaga AI dan pertanyaan keuangan dengan bahasa alami. Worker Sidekiq di latar belakang menangani impor terjadwal dan notifikasi, sementara aplikasi utama menyediakan dashboard interaktif.