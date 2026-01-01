Deploy Sure instan.
Aplikasi keuangan pribadi yang di-hosting sendiri untuk melacak kekayaan bersih, akun, transaksi, dan investasi dengan kepemilikan data penuh.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Sure
Sure adalah aplikasi open-source manajemen keuangan dan kekayaan pribadi yang dikelola oleh komunitas, dirancang untuk pengguna yang menginginkan kendali penuh atas data keuangan mereka. Aplikasi ini melacak akun di perbankan, investasi, dan pinjaman; mencatat dan mengkategorikan transaksi; memantau kekayaan bersih dari waktu ke waktu; serta mendukung rumah tangga multi-pengguna â€” semuanya disimpan dalam database PostgreSQL di infrastruktur Anda sendiri.
Tidak seperti platform keuangan terkelola, Sure berjalan sepenuhnya di server Anda tanpa langganan SaaS, tanpa berbagi data pihak ketiga, dan tanpa risiko penghentian layanan. Integrasi OpenAI opsional menambahkan kategorisasi transaksi bertenaga AI dan pertanyaan keuangan dengan bahasa alami. Worker Sidekiq di latar belakang menangani impor terjadwal dan notifikasi, sementara aplikasi utama menyediakan dashboard interaktif.
Fitur utama Sure
Dashboard Kekayaan Bersih
Gabungkan semua saldo akun ke dalam satu tampilan kekayaan bersih yang diperbarui saat transaksi dicatat, memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial secara keseluruhan.
Pengelolaan Akun
Lacak rekening giro, tabungan, kartu kredit, pinjaman, dan investasi dari satu antarmuka dengan riwayat transaksi lengkap untuk setiap rekening.
Kategorisasi transaksi
Impor, atur, dan kategorikan transaksi dengan otomatisasi berbasis aturan dan penyesuaian manual untuk membuat laporan pengeluaran yang akurat.
Pelacakan Portofolio Investasi
Pantau kepemilikan saham dan kinerja portofolio dengan data harga real-time yang diambil dari Yahoo Finance atau Twelve Data sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi.
Asisten AI Keuangan
Integrasi OpenAI opsional memungkinkan kueri bahasa alami tentang pola pengeluaran dan kategorisasi otomatis transaksi yang diimpor.
Rumah Tangga Multi-Pengguna
Undang anggota rumah tangga dengan akun mereka sendiri sambil berbagi anggaran dan tujuan keuangan pada instans mandiri yang sama.
Jalankan Sure lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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