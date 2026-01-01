Deploy Geneac instan.
Pembuat situs silsilah yang di-hosting sendiri untuk menerbitkan silsilah keluarga Anda, penelitian, dan foto secara online.
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Buat project apa saja dengan Geneac
Geneac adalah aplikasi Ruby on Rails sumber terbuka untuk berbagi penelitian silsilah di web. Ini menyajikan orang, hubungan, foto, dan catatan dalam format gaya wiki yang dapat dijelajahi pengunjung, sementara administrator mengelola silsilah keluarga yang mendasarinya dari backend yang terautentikasi. Model data ini dibuat khusus untuk silsilah â€” individu, keluarga, kutipan sumber, riwayat edit, dan penandaan adalah konsep kelas satu daripada postingan blog yang disesuaikan.
Menghosting Geneac sendiri menyimpan puluhan tahun penelitian keluarga, dokumen yang dipindai, dan catatan pribadi di server Anda sendiri, di mana akses sepenuhnya dikendalikan oleh Anda. Aplikasi ini menggunakan SQLite dan penyimpanan file lokal, sehingga satu volume persisten menangkap seluruh situs dan dapat dicadangkan sebagai salinan file biasa tanpa alat database.
Fitur utama Geneac
Orang dan Hubungan
Catat individu dengan detail kelahiran, kematian, dan biografi, lalu hubungkan mereka melalui hubungan orang tua, pasangan, dan anak untuk membangun silsilah keluarga yang dapat dinavigasi.
Foto dan Dokumen
Lampirkan foto, sertifikat, dan dokumen sumber yang dipindai ke orang dan catatan melalui Active Storage, dengan pemrosesan gambar ditangani oleh libvips.
Catatan Penelitian
Tangkap narasi biografi dan temuan penelitian sebagai catatan panjang yang dapat ditandai dan ditautkan silang ke orang-orang yang dijelaskan.
Penandaan dan Pencarian
Atur konten dengan mesin acts-as-taggable-on agar nama keluarga, lokasi, dan tema dapat disaring di seluruh orang, foto, dan catatan.
Admin terautentikasi
Pendaftaran, login, dan pemberian peran admin yang didukung Devise melindungi pengeditan sambil menjaga situs yang dipublikasikan dapat dijelajahi secara terbuka oleh anggota keluarga.
Pekerja latar belakang
Resque worker yang didukung oleh Redis menjalankan pemrosesan gambar dan tugas-tugas jangka panjang lainnya di latar belakang sehingga antarmuka web tetap responsif.
Jalankan Geneac lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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