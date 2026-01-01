Geneac adalah aplikasi Ruby on Rails sumber terbuka untuk berbagi penelitian silsilah di web. Ini menyajikan orang, hubungan, foto, dan catatan dalam format gaya wiki yang dapat dijelajahi pengunjung, sementara administrator mengelola silsilah keluarga yang mendasarinya dari backend yang terautentikasi. Model data ini dibuat khusus untuk silsilah â€” individu, keluarga, kutipan sumber, riwayat edit, dan penandaan adalah konsep kelas satu daripada postingan blog yang disesuaikan.

Menghosting Geneac sendiri menyimpan puluhan tahun penelitian keluarga, dokumen yang dipindai, dan catatan pribadi di server Anda sendiri, di mana akses sepenuhnya dikendalikan oleh Anda. Aplikasi ini menggunakan SQLite dan penyimpanan file lokal, sehingga satu volume persisten menangkap seluruh situs dan dapat dicadangkan sebagai salinan file biasa tanpa alat database.