Deploy Unleash instan.
Platform manajemen feature flag open-source untuk peluncuran fitur yang aman dan bertahap di berbagai tech stack.
Pilih paket VPS untuk Unleash
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Unleash
Unleash adalah platform manajemen fitur sumber terbuka kelas perusahaan yang dipercaya oleh tim di lebih dari 1.000 organisasi. Ini memisahkan deployment kode dari aktivasi fitur â€” kirim ke produksi kapan saja dan secara selektif mengaktifkan fitur untuk pengguna tertentu, rollout persentase, atau lingkungan melalui panel kontrol web, tanpa melakukan redeploy.
Self-hosting Unleash menjaga semua konfigurasi flag dan data penargetan pengguna di dalam infrastruktur Anda sendiri. Dengan 15+ SDK resmi yang mencakup setiap bahasa dan framework utama, seluruh organisasi engineering Anda dapat mengadopsi feature flag dengan alur kerja yang konsisten â€” mulai dari A/B testing dan canary release hingga emergency kill switch.
Fitur utama Unleash
Peluncuran bertahap
Memperkenalkan fitur kepada persentase pengguna yang dapat dikonfigurasi dan memperluas cakupan secara bertahap, mendeteksi masalah sebelum memengaruhi semua orang.
15+ SDK resmi
SDK native untuk Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android, dan lainnya menjaga evaluasi flag tetap cepat dan lokal.
Penargetan Environment
Pertahankan status flag independen per lingkungan â€” pengembangan, staging, produksi â€” dari satu bidang kontrol tanpa menduplikasi konfigurasi.
Strategi Aktivasi
Targetkan berdasarkan ID pengguna, rentang IP, nama host, atau kolom konteks kustom untuk mengontrol secara tepat siapa yang melihat setiap fitur.
Log audit lengkap
Setiap perubahan flag dicatat dengan penulis dan stempel waktu, memberikan Anda riwayat lengkap untuk debugging dan kepatuhan.
Jalankan Unleash lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.