Unleash adalah platform manajemen fitur sumber terbuka kelas perusahaan yang dipercaya oleh tim di lebih dari 1.000 organisasi. Ini memisahkan deployment kode dari aktivasi fitur â€” kirim ke produksi kapan saja dan secara selektif mengaktifkan fitur untuk pengguna tertentu, rollout persentase, atau lingkungan melalui panel kontrol web, tanpa melakukan redeploy.

Self-hosting Unleash menjaga semua konfigurasi flag dan data penargetan pengguna di dalam infrastruktur Anda sendiri. Dengan 15+ SDK resmi yang mencakup setiap bahasa dan framework utama, seluruh organisasi engineering Anda dapat mengadopsi feature flag dengan alur kerja yang konsisten â€” mulai dari A/B testing dan canary release hingga emergency kill switch.