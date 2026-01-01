Paymenter adalah platform penagihan open-source yang dibuat khusus untuk perusahaan hosting dan penyedia layanan yang membutuhkan manajemen langganan profesional tanpa biaya transaksi per penggunaan atau biaya lisensi berpemilik. Platform ini menangani seluruh siklus hidup pelanggan â€” mulai dari penyediaan layanan hingga pembuatan invoice dan pengumpulan pembayaran â€” dengan integrasi native untuk Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk, dan DirectAdmin. Dibangun di atas Laravel dengan dashboard admin yang rapi, Paymenter memberikan fleksibilitas bagi bisnis hosting untuk menyesuaikan setiap aspek pengalaman penagihan mereka.

Self-hosting Paymenter di VPS Anda berarti tidak ada markup transaksi, tidak ada batasan pelanggan, dan kontrol penuh atas platform. MariaDB dan Redis berjalan secara lokal untuk pengalaman checkout yang cepat dan operasi admin yang responsif, sementara lisensi MIT memungkinkan Anda memodifikasi dan memperluas platform agar sesuai dengan model bisnis Anda.