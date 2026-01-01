Deploy Paymenter dengan instalasi sekali klik.
Platform open-source untuk mengelola tagihan dan langganan, dibangun untuk perusahaan hosting, dengan integrasi Stripe, PayPal, dan penyediaan otomatis.
Pilih paket VPS untuk Paymenter
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Paymenter
Paymenter adalah platform penagihan open-source yang dibuat khusus untuk perusahaan hosting dan penyedia layanan yang membutuhkan manajemen langganan profesional tanpa biaya transaksi per penggunaan atau biaya lisensi berpemilik. Platform ini menangani seluruh siklus hidup pelanggan â€” mulai dari penyediaan layanan hingga pembuatan invoice dan pengumpulan pembayaran â€” dengan integrasi native untuk Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk, dan DirectAdmin. Dibangun di atas Laravel dengan dashboard admin yang rapi, Paymenter memberikan fleksibilitas bagi bisnis hosting untuk menyesuaikan setiap aspek pengalaman penagihan mereka.
Self-hosting Paymenter di VPS Anda berarti tidak ada markup transaksi, tidak ada batasan pelanggan, dan kontrol penuh atas platform. MariaDB dan Redis berjalan secara lokal untuk pengalaman checkout yang cepat dan operasi admin yang responsif, sementara lisensi MIT memungkinkan Anda memodifikasi dan memperluas platform agar sesuai dengan model bisnis Anda.
Fitur utama Paymenter
Manajemen Langganan
Kelola penagihan berulang dengan siklus fleksibel, pengingat perpanjangan otomatis, dan prorata sehingga pelanggan selalu ditagih secara akurat untuk layanan yang mereka gunakan.
Penyediaan Otomatis
Pesanan layanan baru secara otomatis menyediakan sumber daya melalui integrasi Pterodactyl, cPanel, Plesk, atau DirectAdmin, menghilangkan pengaturan manual antara pembayaran dan pengiriman.
Beragam Gateway Pembayaran
Terima pembayaran melalui Stripe, PayPal, dan Mollie secara langsung, memberikan pelanggan opsi pembayaran yang mereka sukai tanpa perlu pekerjaan integrasi kustom.
Portal layanan mandiri pelanggan
Pelanggan mengelola layanan, faktur, dan detail akun mereka sendiri melalui portal bermerek, mengurangi volume tiket dukungan untuk pertanyaan penagihan rutin.
Sistem Plugin yang Dapat Diperluas
Tambahkan integrasi khusus, gateway pembayaran, dan modul penyediaan melalui arsitektur plugin tanpa memodifikasi kode inti platform.
Jalankan Paymenter lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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