Woodpecker CI adalah fork komunitas ringan dari Drone CI yang menyediakan platform integrasi dan pengiriman berkelanjutan yang mudah. Pipeline didefinisikan sebagai file YAML sederhana di repositori Anda, dan Woodpecker menjalankannya secara otomatis pada event push, pull request, atau tag melalui integrasi GitHub OAuth.

Self-hosting Woodpecker CI di VPS memberi Anda kontrol penuh atas infrastruktur build Anda tanpa penagihan per menit atau batasan jumlah pengguna. Catatan: sebelum mendeploy, buat aplikasi GitHub OAuth dengan URL callback diatur ke URL instance Woodpecker Anda, lalu berikan Client ID dan Secret selama proses setup.