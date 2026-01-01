Deploy instan Woodpecker CI.
Platform CI/CD sumber terbuka yang ringan dengan integrasi GitHub bawaan untuk pengujian, pembangunan, dan deployment otomatis.
Pilih paket VPS untuk Woodpecker CI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Woodpecker CI
Woodpecker CI adalah fork komunitas ringan dari Drone CI yang menyediakan platform integrasi dan pengiriman berkelanjutan yang mudah. Pipeline didefinisikan sebagai file YAML sederhana di repositori Anda, dan Woodpecker menjalankannya secara otomatis pada event push, pull request, atau tag melalui integrasi GitHub OAuth.
Self-hosting Woodpecker CI di VPS memberi Anda kontrol penuh atas infrastruktur build Anda tanpa penagihan per menit atau batasan jumlah pengguna. Catatan: sebelum mendeploy, buat aplikasi GitHub OAuth dengan URL callback diatur ke URL instance Woodpecker Anda, lalu berikan Client ID dan Secret selama proses setup.
Fitur utama Woodpecker CI
Definisi pipeline YAML
Definisikan pipeline build, test, dan deploy sebagai file .woodpecker.yaml yang di-commit bersama kode aplikasi Anda.
Integrasi GitHub
Memicu pipeline secara otomatis pada peristiwa push, pull request, dan tag melalui GitHub OAuth tanpa webhook tambahan.
Build native Docker
Setiap langkah pipeline berjalan dalam container Docker, menyediakan lingkungan build yang bersih, terisolasi, dan dapat direproduksi.
Langkah paralel
Jalankan langkah-langkah pipeline independen secara paralel untuk mengurangi total waktu build untuk proyek multi-komponen.
Manajemen rahasia
Simpan kunci API dan kredensial sebagai rahasia pipeline terenkripsi yang dapat diakses oleh langkah-langkah tanpa mengeksposnya dalam file YAML.
Jalankan Woodpecker CI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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