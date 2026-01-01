NextChat (sebelumnya ChatGPT-Next-Web) adalah antarmuka chat sumber terbuka dengan 88.000+ bintang GitHub â€” klien chat AI yang di-hosting sendiri paling banyak dibintangi yang tersedia. Ini terhubung ke OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, dan puluhan penyedia lainnya, memungkinkan Anda untuk chat dengan LLM apa pun melalui satu UI yang konsisten tanpa beralih antar dashboard atau membayar layanan wrapper pihak ketiga.

Meng-hosting NextChat sendiri menjaga kunci API dan riwayat percakapan Anda tetap pribadi. Akses dapat dikunci dengan kode sandi, dan semua data chat disimpan di browser pengguna â€” tidak ada database yang perlu dikelola dan tidak ada retensi data sisi server.