Deploy instan NextChat.
UI obrolan AI mandiri-hosting yang mendukung OpenAI, Claude, Gemini, dan 20+ penyedia melalui satu antarmuka yang rapi.
Pilih paket VPS untuk NextChat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NextChat
NextChat (sebelumnya ChatGPT-Next-Web) adalah antarmuka chat sumber terbuka dengan 88.000+ bintang GitHub â€” klien chat AI yang di-hosting sendiri paling banyak dibintangi yang tersedia. Ini terhubung ke OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, dan puluhan penyedia lainnya, memungkinkan Anda untuk chat dengan LLM apa pun melalui satu UI yang konsisten tanpa beralih antar dashboard atau membayar layanan wrapper pihak ketiga.
Meng-hosting NextChat sendiri menjaga kunci API dan riwayat percakapan Anda tetap pribadi. Akses dapat dikunci dengan kode sandi, dan semua data chat disimpan di browser pengguna â€” tidak ada database yang perlu dikelola dan tidak ada retensi data sisi server.
Fitur utama NextChat
Dukungan multi-penyedia
Hubungkan ke OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI, dan 20+ penyedia lainnya dari satu UI tanpa beralih alat.
Pustaka prompt bawaan
Ratusan prompt sistem siap pakai untuk menulis, coding, analisis, dan terjemahan â€“ atau buat dan simpan template kustom Anda sendiri.
Perlindungan kode akses
Batasi siapa yang dapat menggunakan instans Anda dengan kode sandi, mencegah penggunaan kunci API Anda yang tidak sah saat diterapkan secara publik.
Tanpa perlu database
Semua percakapan disimpan di browser pengguna â€” server tetap stateless, membuat penerapan dan pemeliharaan menjadi minimal.
Markdown dan rendering kode
Tanggapan dirender dengan dukungan markdown penuh termasuk blok kode dengan penyorotan sintaks, tabel, matematika LaTeX, dan HTML inline.
Dukungan plugin MCP
Aktifkan Model Context Protocol (MCP) untuk memperluas kemampuan asisten dengan alat eksternal, akses file, dan integrasi kustom.
Jalankan NextChat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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