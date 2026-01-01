ViewTube adalah front-end alternatif sumber terbuka yang menghargai privasi untuk YouTube. Ini memungkinkan Anda mencari, menonton, dan mengikuti channel melalui antarmuka yang bersih dan modern yang memproksi data video sehingga YouTube tidak pernah melihat alamat IP, sidik jari browser, atau riwayat tontonan Anda. Dibangun di atas API Invidious dan Piped, ini menggabungkan pemutar berbasis Vue yang rapi dengan fitur melewati segmen SponsorBlock dan pembersihan thumbnail DeArrow.

Menghosting sendiri ViewTube di VPS Anda sendiri memberi Anda pengalaman YouTube pribadi dan bebas iklan yang sepenuhnya Anda kendalikan. Sistem akun lokal menyimpan langganan, riwayat, dan playlist Anda di database MongoDB Anda sendiri alih-alih akun Google, sementara Redis menjaga respons tetap cepat. Mengikuti channel gaya RSS memungkinkan Anda tetap mengikuti kreator tanpa pernah membuka youtube.com.