Deploy instan ViewTube.
Antarmuka depan YouTube alternatif yang apik dan ramah privasi untuk menonton video dan mengelola langganan tanpa iklan atau pelacakan.
Pilih paket VPS untuk ViewTube
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ViewTube
ViewTube adalah front-end alternatif sumber terbuka yang menghargai privasi untuk YouTube. Ini memungkinkan Anda mencari, menonton, dan mengikuti channel melalui antarmuka yang bersih dan modern yang memproksi data video sehingga YouTube tidak pernah melihat alamat IP, sidik jari browser, atau riwayat tontonan Anda. Dibangun di atas API Invidious dan Piped, ini menggabungkan pemutar berbasis Vue yang rapi dengan fitur melewati segmen SponsorBlock dan pembersihan thumbnail DeArrow.
Menghosting sendiri ViewTube di VPS Anda sendiri memberi Anda pengalaman YouTube pribadi dan bebas iklan yang sepenuhnya Anda kendalikan. Sistem akun lokal menyimpan langganan, riwayat, dan playlist Anda di database MongoDB Anda sendiri alih-alih akun Google, sementara Redis menjaga respons tetap cepat. Mengikuti channel gaya RSS memungkinkan Anda tetap mengikuti kreator tanpa pernah membuka youtube.com.
Fitur utama ViewTube
Tanpa iklan atau pelacakan
Video mengalir melalui server Anda sendiri, sehingga tidak ada iklan pre-roll atau mid-roll dan YouTube tidak pernah melihat IP atau browser fingerprint Anda.
Langganan tanpa Google
Buat akun lokal untuk mengikuti saluran, membuat daftar putar, dan melacak riwayat â€” semuanya disimpan di database Anda sendiri, bukan akun Google.
SponsorBlock dan DeArrow
Secara otomatis lewati segmen sponsor, intro, dan promosi diri, serta ganti thumbnail dan judul clickbait dengan alternatif hasil crowdsourcing.
Pemutar video modern
Pemutar berbasis Vue yang dipoles mendukung pemilihan kualitas dan codec, kecepatan pemutaran, mode teater, dan pintasan keyboard.
Invidious dan Piped
Mengambil data melalui beberapa backend Invidious dan Piped, secara otomatis beralih antar instance untuk pemutaran yang andal.
Jalankan ViewTube lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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