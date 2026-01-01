autobrr adalah platform otomatisasi unduhan generasi berikutnya untuk torrent dan usenet yang menggabungkan fungsionalitas alat seperti autodl-irssi, trackarr, dan flexget menjadi satu solusi modern. Platform ini terhubung ke saluran IRC indexer tempat rilis baru diumumkan begitu diunggah, menerapkan aturan filter Anda, dan meneruskan file torrent yang cocok ke klien unduhan pilihan Anda — semuanya secara real-time, tanpa penundaan polling.

Menghosting autobrr sendiri di VPS memastikan pemantauan saluran IRC 24/7 dengan koneksi persisten yang tidak dapat dipertahankan secara andal oleh komputer rumahan dengan IP dinamis atau waktu henti terjadwal. Berjalan terus-menerus pada infrastruktur khusus berarti otomatisasi Anda tidak akan pernah melewatkan jendela freeleech, rilis seeder terbatas, atau peluang rasio yang sensitif waktu di pelacak pribadi.