Deploy instan autobrr
Alat otomatisasi unduhan modern yang memantau saluran IRC pengindeks secara real time untuk mengambil torrent saat torrent tersebut diumumkan.
Pilih paket VPS untuk autobrr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan autobrr
autobrr adalah platform otomatisasi unduhan generasi berikutnya untuk torrent dan usenet yang menggabungkan fungsionalitas alat seperti autodl-irssi, trackarr, dan flexget menjadi satu solusi modern. Platform ini terhubung ke saluran IRC indexer tempat rilis baru diumumkan begitu diunggah, menerapkan aturan filter Anda, dan meneruskan file torrent yang cocok ke klien unduhan pilihan Anda — semuanya secara real-time, tanpa penundaan polling.
Menghosting autobrr sendiri di VPS memastikan pemantauan saluran IRC 24/7 dengan koneksi persisten yang tidak dapat dipertahankan secara andal oleh komputer rumahan dengan IP dinamis atau waktu henti terjadwal. Berjalan terus-menerus pada infrastruktur khusus berarti otomatisasi Anda tidak akan pernah melewatkan jendela freeleech, rilis seeder terbatas, atau peluang rasio yang sensitif waktu di pelacak pribadi.
Fitur utama autobrr
Pemantauan IRC real-time
Koneksi persisten ke saluran pengumuman IRC pengindeks mendeteksi rilis baru segera setelah diunggah, sebelum feed RSS atau polling API melihatnya.
Aturan filter tingkat lanjut
Buat filter kompleks berdasarkan ukuran, kategori, pengunggah, grup rilis, resolusi, dan pola regex kustom untuk mendapatkan tepat apa yang Anda inginkan dan tidak ada yang lain.
Dukungan multi-klien
Kirim torrent yang diambil langsung ke qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, atau folder pantauan – mengarahkan filter yang berbeda ke klien yang berbeda secara otomatis.
integrasi arr
Integrasi native dengan Radarr, Sonarr, Lidarr, dan Whisparr memungkinkan autobrr memeriksa apakah sebuah rilisan benar-benar diinginkan sebelum mengunduh, sehingga menghilangkan bandwidth yang terbuang.
Statistik dan sejarah
Lacak jumlah unduhan, filter tingkat hit, dan dapatkan riwayat melalui antarmuka web agar Anda dapat menyetel aturan Anda dan memahami performa otomatisasi Anda dari waktu ke waktu.
Jalankan autobrr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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