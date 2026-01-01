LibreSpeed adalah speed test HTML5 sumber terbuka yang ringan, yang mengukur kecepatan unduh, unggah, ping, dan jitter langsung di browser. Tidak seperti situs speed test komersial, ini berjalan sepenuhnya di infrastruktur yang Anda kendalikan, sehingga Anda dapat menerbitkan speed test pribadi untuk tim, ISP, atau pelanggan Anda tanpa mengirimkan lalu lintas melalui server pengukuran pihak ketiga.

Self-hosting LibreSpeed di VPS memberikan Anda pengukuran yang akurat dan berulang terhadap server yang Anda percaya, dengan database hasil per-tes yang memungkinkan Anda membandingkan kualitas koneksi dari waktu ke waktu. Tes berfungsi di browser desktop atau seluler modern mana pun tanpa langkah instalasi dan tanpa aplikasi klien.