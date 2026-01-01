Deploy LibreSpeed instan.
Penguji kecepatan internet self-hosted yang berjalan di browser apa pun tanpa perlu Flash, Java, atau plugin.
Pilih paket VPS untuk LibreSpeed
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LibreSpeed
LibreSpeed adalah speed test HTML5 sumber terbuka yang ringan, yang mengukur kecepatan unduh, unggah, ping, dan jitter langsung di browser. Tidak seperti situs speed test komersial, ini berjalan sepenuhnya di infrastruktur yang Anda kendalikan, sehingga Anda dapat menerbitkan speed test pribadi untuk tim, ISP, atau pelanggan Anda tanpa mengirimkan lalu lintas melalui server pengukuran pihak ketiga.
Self-hosting LibreSpeed di VPS memberikan Anda pengukuran yang akurat dan berulang terhadap server yang Anda percaya, dengan database hasil per-tes yang memungkinkan Anda membandingkan kualitas koneksi dari waktu ke waktu. Tes berfungsi di browser desktop atau seluler modern mana pun tanpa langkah instalasi dan tanpa aplikasi klien.
Fitur utama LibreSpeed
Tes browser tanpa instalasi
HTML5 dan JavaScript murni â€” berjalan di browser modern apa pun di desktop atau seluler, tanpa Flash, Java, atau unduhan yang diperlukan.
Download, upload, ping, jitter
Melaporkan keempat metrik standar dengan durasi pengujian yang dapat dikonfigurasi dan jumlah koneksi bersamaan untuk hasil yang akurat.
Database Hasil
Backend SQLite atau MySQL bawaan menyimpan setiap eksekusi pengujian dengan cap waktu, IP, dan ISP agar Anda dapat melacak perubahan seiring waktu.
Kustomisasi branding
Edit HTML front-end, ganti logo, dan terapkan tema Anda sendiri untuk meluncurkan tes kecepatan bermerek penuh untuk organisasi Anda.
Pencarian IP dan ISP
Integrasi ipinfo.io opsional memperkaya setiap hasil dengan ISP, organisasi, dan perkiraan lokasi pengunjung.
Jalankan LibreSpeed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web