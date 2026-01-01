Wizarr adalah sistem manajemen undangan dan pengguna self-hosted untuk server media Plex, Jellyfin, dan Emby. Sistem ini menghasilkan tautan undangan yang aman dan dapat dibagikan, dengan tanggal kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi, pembatasan akses library, dan batas durasi akun, lalu memandu pengguna baru melalui alur onboarding terarah agar dapat terhubung dengan cepat.

Self-hosting Wizarr bersama server media Anda memberikan Anda kontrol yang terperinci tentang siapa yang memiliki akses dan berapa lama, tanpa perlu mengelola akun pengguna secara manual di panel admin setiap server media. Pelacakan undangan, manajemen sesi, dan tool anggota massal membuat pengelolaan library media bersama menjadi praktis dalam skala apa pun.