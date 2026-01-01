Deploy Wizarr dengan instalasi sekali klik.
Sistem manajemen undangan dan pengguna untuk Plex, Jellyfin, dan Emby dengan onboarding terpandu dan kontrol akses.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Wizarr
Wizarr adalah sistem manajemen undangan dan pengguna self-hosted untuk server media Plex, Jellyfin, dan Emby. Sistem ini menghasilkan tautan undangan yang aman dan dapat dibagikan, dengan tanggal kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi, pembatasan akses library, dan batas durasi akun, lalu memandu pengguna baru melalui alur onboarding terarah agar dapat terhubung dengan cepat.
Self-hosting Wizarr bersama server media Anda memberikan Anda kontrol yang terperinci tentang siapa yang memiliki akses dan berapa lama, tanpa perlu mengelola akun pengguna secara manual di panel admin setiap server media. Pelacakan undangan, manajemen sesi, dan tool anggota massal membuat pengelolaan library media bersama menjadi praktis dalam skala apa pun.
Fitur utama Wizarr
Tautan undangan
Buat URL undangan unik dengan tanggal kedaluwarsa dan batas penggunaan untuk berbagi akses terkontrol ke server media Anda.
Pembatasan perpustakaan
Batasi pengguna yang diundang ke pustaka tertentu sehingga tamu hanya dapat mengakses konten yang telah Anda bagikan secara eksplisit kepada mereka.
Pengenalan pengguna terpandu
Pengguna baru yang diundang mengikuti panduan penyiapan langkah demi langkah yang memandu mereka untuk membuat akun dan menghubungkan aplikasi media mereka.
Dukungan multi-server
Kelola pengguna di seluruh server Plex, Jellyfin, dan Emby dari satu dasbor Wizarr.
Pelacakan undangan
Pantau undangan mana yang telah digunakan, kapan, dan oleh siapa untuk menjaga daftar anggota Anda tetap akurat dan terkini.
Jalankan Wizarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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