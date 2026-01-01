PairDrop adalah platform berbagi file modern berbasis web yang menghadirkan transfer ala AirDrop ke setiap perangkat dan sistem operasi. Menggunakan teknologi WebRTC, file berpindah langsung dari pengirim ke penerima tanpa menyentuh server â€” VPS hanya mengoordinasikan koneksi. Buka antarmuka web di perangkat mana pun, lihat siapa lagi yang ada di jaringan, dan kirim file dengan sekali klik. Tanpa akun, tanpa aplikasi, tanpa batas ukuran.

Menghosting PairDrop sendiri memberikan rumah atau kantor Anda pusat berbagi file permanen yang selalu dapat diakses, dilindungi oleh HTTPS melalui Traefik. File tidak pernah melewati penyimpanan pihak ketiga, transfer berjalan dengan kecepatan jaringan lokal penuh, dan pendekatan self-hosted berarti tidak ada biaya per file atau bandwidth, terlepas dari seberapa banyak tim Anda berbagi.