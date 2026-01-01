Deploy PairDrop instan.
Alternatif AirDrop berbasis browser untuk transfer file peer-to-peer instan antar perangkat apa pun di jaringan Anda, tidak perlu instalasi aplikasi.
Pilih paket VPS untuk PairDrop
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PairDrop
PairDrop adalah platform berbagi file modern berbasis web yang menghadirkan transfer ala AirDrop ke setiap perangkat dan sistem operasi. Menggunakan teknologi WebRTC, file berpindah langsung dari pengirim ke penerima tanpa menyentuh server â€” VPS hanya mengoordinasikan koneksi. Buka antarmuka web di perangkat mana pun, lihat siapa lagi yang ada di jaringan, dan kirim file dengan sekali klik. Tanpa akun, tanpa aplikasi, tanpa batas ukuran.
Menghosting PairDrop sendiri memberikan rumah atau kantor Anda pusat berbagi file permanen yang selalu dapat diakses, dilindungi oleh HTTPS melalui Traefik. File tidak pernah melewati penyimpanan pihak ketiga, transfer berjalan dengan kecepatan jaringan lokal penuh, dan pendekatan self-hosted berarti tidak ada biaya per file atau bandwidth, terlepas dari seberapa banyak tim Anda berbagi.
Fitur utama PairDrop
Peer-to-Peer melalui WebRTC
File ditransfer langsung antar perangkat dengan kecepatan jaringan penuh â€” server hanya menjadi perantara koneksi, sehingga data Anda tidak pernah tersimpan di penyimpanan perantara.
Tidak Perlu Instalasi
Berfungsi di browser modern mana pun di Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android â€“ pengguna cukup mengunjungi URL dan langsung mulai berbagi.
Penemuan Perangkat Otomatis
Perangkat di jaringan yang sama muncul secara otomatis di antarmuka, memudahkan untuk memilih penerima tanpa mengetik alamat atau kode pasangan.
Tanpa Batasan File
PairDrop tidak memberlakukan batasan ukuran file atau filter jenis file, sehingga Anda dapat berbagi apa pun mulai dari cuplikan teks kecil hingga file video besar tanpa perlu solusi lain.
Penyandingan Kode QR
Scan kode QR untuk menghubungkan perangkat seluler secara instan, menghilangkan kebutuhan untuk mengetik alamat jaringan saat berbagi antara ponsel dan komputer.
Jalankan PairDrop lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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