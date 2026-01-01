Deploy instan Mautic.
Platform otomatisasi pemasaran sumber terbuka untuk kampanye email, penilaian prospek, dan keterlibatan pelanggan multi-saluran.
Pilih paket VPS untuk Mautic
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mautic
Mautic adalah platform otomatisasi pemasaran sumber terbuka sepenuhnya yang memberikan kendali penuh kepada bisnis atas kampanye, data kontak, dan perjalanan pelanggan mereka. Tidak seperti alat pemasaran SaaS yang mengenakan biaya per kontak, Mautic berjalan di infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa biaya platform berulang, tanpa berbagi data dengan pihak ketiga, dan tanpa penguncian vendor.
Self-hosting Mautic di VPS menjaga data pelanggan Anda di bawah kendali langsung Anda â€” penting untuk persyaratan GDPR dan kedaulatan data. Tanpa harga per kontak, Anda dapat menskalakan operasi pemasaran Anda tanpa penalti biaya, sambil mempertahankan kepemilikan penuh atas setiap email, kampanye, dan interaksi prospek.
Fitur utama Mautic
Automasi Email campaign
Buat kampanye drip otomatis dan email broadcast dengan builder drag-and-drop, personalisasi konten dinamis, dan A/B testing.
Penilaian dan pelacakan prospek
Beri skor kontak berdasarkan kunjungan halaman, pembukaan email, pengiriman formulir, dan event kustom untuk memprioritaskan tindak lanjut pada saat yang tepat.
Pembuat Kampanye Visual
Rancang perjalanan pelanggan multi-langkah yang kompleks dengan editor alur kerja berbasis kanvas yang menghubungkan kondisi, tindakan, dan keputusan.
Segmentasi kontak
Segmentasikan kontak secara dinamis menggunakan data perilaku, demografi, dan kolom kustom untuk menargetkan audiens yang tepat untuk setiap kampanye.
Penjangkauan multi-saluran
Jangkau kontak melalui email, SMS, notifikasi push, dan notifikasi web dari satu platform dengan pelacakan keterlibatan terpadu.
Jalankan Mautic lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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