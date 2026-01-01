Mautic adalah platform otomatisasi pemasaran sumber terbuka sepenuhnya yang memberikan kendali penuh kepada bisnis atas kampanye, data kontak, dan perjalanan pelanggan mereka. Tidak seperti alat pemasaran SaaS yang mengenakan biaya per kontak, Mautic berjalan di infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa biaya platform berulang, tanpa berbagi data dengan pihak ketiga, dan tanpa penguncian vendor.

Self-hosting Mautic di VPS menjaga data pelanggan Anda di bawah kendali langsung Anda â€” penting untuk persyaratan GDPR dan kedaulatan data. Tanpa harga per kontak, Anda dapat menskalakan operasi pemasaran Anda tanpa penalti biaya, sambil mempertahankan kepemilikan penuh atas setiap email, kampanye, dan interaksi prospek.