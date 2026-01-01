Organizr adalah dasbor layanan yang di-host sendiri yang menggantikan puluhan bookmark browser dengan satu antarmuka berbasis tab. Alih-alih beralih di antara beberapa tab browser untuk mengelola Sonarr, Radarr, Plex, dan layanan homelab lainnya, Organizr memuat semuanya sebagai tab iFrame di dalam satu halaman web â€” lengkap dengan akun pengguna, kontrol akses, dan pembatasan tamu.

Dengan dukungan untuk otentikasi Plex, Emby, dan LDAP, grup pengguna tak terbatas, dan integrasi auth_request Nginx, Organizr melampaui halaman tautan sederhana. Ini berfungsi sebagai lapisan akses ringan untuk seluruh tumpukan yang Anda host sendiri, memungkinkan Anda memberikan akses kepada pengguna atau tamu tertentu hanya ke tab yang Anda pilih.