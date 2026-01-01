Deploy instan Organizr.
Pengatur layanan HTPC dan homelab yang memuat semua tab yang Anda host sendiri dalam satu antarmuka web terpadu.
Pilih paket VPS untuk Organizr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Organizr
Organizr adalah dasbor layanan yang di-host sendiri yang menggantikan puluhan bookmark browser dengan satu antarmuka berbasis tab. Alih-alih beralih di antara beberapa tab browser untuk mengelola Sonarr, Radarr, Plex, dan layanan homelab lainnya, Organizr memuat semuanya sebagai tab iFrame di dalam satu halaman web â€” lengkap dengan akun pengguna, kontrol akses, dan pembatasan tamu.
Dengan dukungan untuk otentikasi Plex, Emby, dan LDAP, grup pengguna tak terbatas, dan integrasi auth_request Nginx, Organizr melampaui halaman tautan sederhana. Ini berfungsi sebagai lapisan akses ringan untuk seluruh tumpukan yang Anda host sendiri, memungkinkan Anda memberikan akses kepada pengguna atau tamu tertentu hanya ke tab yang Anda pilih.
Fitur utama Organizr
Antarmuka Berbasis Tab
Muat layanan yang di-host sendiri sebagai tab iFrame, memberikan Anda satu halaman terpadu untuk mengelola seluruh homelab Anda tanpa perlu berpindah tab browser.
Grup Pengguna dan Kontrol Akses
Buat grup pengguna tanpa batas dan kontrol tab mana yang dapat dilihat setiap grup â€” termasuk akses tamu hanya-baca untuk layanan bersama.
Bantuan Multi-Auth
Autentikasi pengguna dengan kredensial Plex, Emby, LDAP, atau sFTP selain akun Organizr lokal.
Integrasi Autentikasi Nginx
Gunakan Organizr sebagai penyedia auth_request untuk Nginx, menambahkan perlindungan login bergaya SSO ke layanan yang tidak memiliki autentikasi bawaan.
Tema yang Dapat Disesuaikan
Kontrol palet warna penuh memungkinkan Anda mempersonalisasi Organizr agar sesuai dengan branding Anda atau estetika gelap/terang pilihan Anda.
Dukungan Fail2ban
Integrasi Fail2ban bawaan melindungi login Organizr Anda dari serangan brute-force dengan pemblokiran IP otomatis.
Jalankan Organizr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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