Odysseus adalah ruang kerja AI sumber terbuka yang menempatkan alat obrolan, agen, riset, dan penulisan yang Anda harapkan dari ChatGPT atau Claude di server Anda sendiri. Ini menggabungkan obrolan persisten dengan model lokal atau API apa pun, runtime agen yang dibangun di atas opencode, riset multi-langkah yang mendalam, Cookbook model dengan rekomendasi yang peka perangkat keras, ditambah editor Dokumen, Catatan, Tugas, kalender CalDAV, dan kotak masuk IMAP/SMTP dengan triase AI.

Self-hosting Odysseus di VPS Anda menjaga setiap percakapan, dokumen, embedding, dan email sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Anda membawa kunci API Anda sendiri untuk OpenAI, OpenRouter, atau endpoint yang kompatibel, sementara memori persisten dan keterampilan berkembang seiring waktu tanpa biaya per kursi atau vendor lock-in.