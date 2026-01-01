Deploy instan Odysseus.
Ruang kerja AI hosting mandiri untuk chat, agen, riset mendalam, memori, dokumen, dan email â€“ semuanya berjalan di VPS Anda sendiri.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Odysseus
Odysseus adalah ruang kerja AI sumber terbuka yang menempatkan alat obrolan, agen, riset, dan penulisan yang Anda harapkan dari ChatGPT atau Claude di server Anda sendiri. Ini menggabungkan obrolan persisten dengan model lokal atau API apa pun, runtime agen yang dibangun di atas opencode, riset multi-langkah yang mendalam, Cookbook model dengan rekomendasi yang peka perangkat keras, ditambah editor Dokumen, Catatan, Tugas, kalender CalDAV, dan kotak masuk IMAP/SMTP dengan triase AI.
Self-hosting Odysseus di VPS Anda menjaga setiap percakapan, dokumen, embedding, dan email sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Anda membawa kunci API Anda sendiri untuk OpenAI, OpenRouter, atau endpoint yang kompatibel, sementara memori persisten dan keterampilan berkembang seiring waktu tanpa biaya per kursi atau vendor lock-in.
Fitur utama Odysseus
Mengobrol Dengan Model Apa Pun
Hubungkan vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun dari satu antarmuka chat terpadu.
Agent runtime
Agen berbasis opencode dilengkapi dengan alat MCP, web, file, shell, keterampilan, dan memori sehingga dapat menjalankan seluruh tugas secara menyeluruh dari awal hingga akhir.
Penelitian Mendalam
Penelitian multi-langkah mengumpulkan, membaca, dan mensintesis sumber menjadi laporan visual yang dapat Anda telusuri dan ekspor.
Buku Resep Model
Memindai perangkat keras yang tersedia, merekomendasikan model GGUF, FP8, dan AWQ yang benar-benar sesuai, lalu mengunduh dan menyediakannya dengan satu klik.
Memori persisten & keterampilan
Pengambilan vektor dan kata kunci yang didukung ChromaDB memberikan agen memori jangka panjang dan keterampilan yang dapat digunakan kembali yang tetap ada setelah dimulai ulang.
Dokumen, Catatan & Email
Editor markdown multi-tab, catatan, daftar tugas, kalender CalDAV, dan kotak masuk IMAP/SMTP dengan triase AI dalam satu ruang kerja.
Jalankan Odysseus lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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