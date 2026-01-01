PinePods adalah manajer podcast open-source yang dibuat untuk rumah tangga, tim, dan pendengar individu yang ingin menjaga riwayat mendengarkan mereka dari server pihak ketiga. Ini menggabungkan antarmuka web yang rapi dengan klien Android, iOS, dan desktop asli, sehingga setiap perangkat tetap tersinkronisasi tanpa bergantung pada platform podcast komersial.

Yang membuat PinePods menonjol adalah model multi-pengguna kelas satunya yang dipadukan dengan dukungan API gpodder bawaan dan integrasi PodcastIndex. Setiap anggota mendapatkan langganan, antrean, dan riwayat pemutaran independen sambil berbagi satu backend. Self-hosting server di VPS Anda sendiri menjaga daftar langganan, kebiasaan mendengarkan, dan episode yang diunduh Anda sepenuhnya pribadi dan bebas dari pelacak iklan.