Deploy instan PinePods.
Manajer podcast multi-user self-hosted dengan sinkronisasi lintas perangkat, pencarian PodcastIndex, dan aplikasi seluler native.
Pilih paket VPS untuk PinePods
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PinePods
PinePods adalah manajer podcast open-source yang dibuat untuk rumah tangga, tim, dan pendengar individu yang ingin menjaga riwayat mendengarkan mereka dari server pihak ketiga. Ini menggabungkan antarmuka web yang rapi dengan klien Android, iOS, dan desktop asli, sehingga setiap perangkat tetap tersinkronisasi tanpa bergantung pada platform podcast komersial.
Yang membuat PinePods menonjol adalah model multi-pengguna kelas satunya yang dipadukan dengan dukungan API gpodder bawaan dan integrasi PodcastIndex. Setiap anggota mendapatkan langganan, antrean, dan riwayat pemutaran independen sambil berbagi satu backend. Self-hosting server di VPS Anda sendiri menjaga daftar langganan, kebiasaan mendengarkan, dan episode yang diunduh Anda sepenuhnya pribadi dan bebas dari pelacak iklan.
Fitur utama PinePods
Akun multi-pengguna
Setiap anggota memiliki langganan, antrean, dan riwayat mendengarkan yang independen yang didukung oleh server bersama â€“ ideal untuk keluarga atau rumah tangga bersama.
Sinkronisasi antar perangkat
Posisi pemutaran, antrean, dan langganan tersinkronisasi secara real time antara klien web, Android, iOS, dan desktop melalui API gpodder bawaan.
Pencarian PodcastIndex
Temukan acara baru melalui katalog PodcastIndex yang terbuka atau pencarian iTunes tanpa mengirimkan kueri ke direktori yang didukung iklan.
Unduhan Episode
Unduh episode ke server untuk mendengarkan secara offline, pengarsipan, dan perlindungan agar acara tidak hilang dari feed publik.
channel YouTube
Berlangganan ke channel YouTube seolah-olah itu adalah podcast, dengan ekstraksi audio sehingga Anda dapat mendengarkan dengan cara yang sama seperti Anda mendengarkan acara biasa.
Impor dan pencadangan OPML
Pindahkan langganan podcast Anda yang sudah ada melalui OPML, jadwalkan pencadangan otomatis, dan ekspor semuanya saat Anda membutuhkannya.
Jalankan PinePods lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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