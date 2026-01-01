Deploy Vault instan
Platform pengelolaan rahasia standar industri untuk menyimpan, mengakses, dan merotasi kredensial serta sertifikat sensitif dengan aman.
Pilih paket VPS untuk Vault
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Vault
HashiCorp Vault adalah platform manajemen secret berbasis identitas yang memusatkan kontrol atas data sensitif â€” API key, password database, sertifikat, dan token â€” di seluruh infrastruktur Anda. Daripada menyebarkan kredensial di seluruh file konfigurasi dan variabel environment, Vault menyediakan satu sumber tepercaya dengan pencatatan audit lengkap untuk setiap peristiwa akses.
Vault mendukung secret dinamis yang dibuat sesuai permintaan dan secara otomatis dicabut setelah digunakan, secara drastis mengurangi risiko kebocoran atau kredensial yang berumur panjang. Self-hosting Vault di VPS menjaga infrastruktur secret Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” tidak ada penyedia cloud yang memiliki akses ke key Anda, jejak audit, atau aplikasi yang dilindunginya.
Fitur utama Vault
Rahasia dinamis
Hasilkan kredensial berumur pendek untuk basis data dan layanan cloud sesuai permintaan â€” dicabut secara otomatis setelah TTL yang dapat dikonfigurasi, menghilangkan risiko dari rahasia yang bocor dan berumur panjang.
Enkripsi sebagai layanan
Enkripsi dan dekripsi data aplikasi melalui Vault API tanpa mengelola kunci kriptografi secara langsung, menjaga data sensitif tetap terlindungi tanpa perubahan pada lapisan penyimpanan Anda.
Audit logging lengkap
Setiap pembacaan, penulisan, dan penghapusan rahasia dicatat dengan detail identitas lengkap dan stempel waktu, menyediakan jejak yang tidak dapat diubah untuk audit kepatuhan dan investigasi insiden.
Beragam metode autentikasi
Otentikasi melalui token, AppRole, GitHub, AWS IAM, atau akun layanan Kubernetes, mengintegrasikan Vault ke dalam pipeline identitas dan deployment Anda yang sudah ada.
Sewa rahasia dan TTLs
Rahasia diterbitkan dengan nilai waktu-hidup (time-to-live) dan dapat diperbarui atau dicabut secara terprogram, memberikan Anda kontrol siklus hidup yang terperinci atas setiap kredensial yang dikelola Vault.
Jalankan Vault lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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