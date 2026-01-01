HashiCorp Vault adalah platform manajemen secret berbasis identitas yang memusatkan kontrol atas data sensitif â€” API key, password database, sertifikat, dan token â€” di seluruh infrastruktur Anda. Daripada menyebarkan kredensial di seluruh file konfigurasi dan variabel environment, Vault menyediakan satu sumber tepercaya dengan pencatatan audit lengkap untuk setiap peristiwa akses.

Vault mendukung secret dinamis yang dibuat sesuai permintaan dan secara otomatis dicabut setelah digunakan, secara drastis mengurangi risiko kebocoran atau kredensial yang berumur panjang. Self-hosting Vault di VPS menjaga infrastruktur secret Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” tidak ada penyedia cloud yang memiliki akses ke key Anda, jejak audit, atau aplikasi yang dilindunginya.