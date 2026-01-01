Deploy instan Databag.
Aplikasi messaging self-hosted yang dilengkapi enkripsi end-to-end, panggilan audio/video, dan sistem percakapan berbasis topik.
Pilih paket VPS untuk Databag
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Databag
Databag adalah platform messaging self-hosted terfederasi yang menghadirkan komunikasi terdesentralisasi untuk individu dan komunitas kecil tanpa bergantung pada server korporat atau infrastruktur blockchain. Menggunakan identitas berbasis public-private key, akun tidak terikat pada domain hosting tertentu — pengguna di node Databag yang berbeda dapat saling berkirim pesan dengan bebas, mirip dengan cara kerja federasi email.
Platform ini mendukung topik tersegel terenkripsi end-to-end, panggilan audio dan video, notifikasi push seluler, dan organisasi pesan berbasis topik. Self-hosting di VPS Anda berarti semua percakapan, riwayat panggilan, dan data kontak sepenuhnya tetap berada dalam infrastruktur Anda, dengan akun tak terbatas per node dan tanpa biaya per pengguna — menjadikannya ideal untuk keluarga, kelompok teman, dan organisasi kecil yang menginginkan messaging modern tanpa perantara korporat.
Fitur utama Databag
Perpesanan Terfederasi
Akun di node Databag yang berbeda dapat berkomunikasi secara langsung, menciptakan jaringan terdesentralisasi di mana tidak ada satu server pun yang mengontrol semua percakapan.
Enkripsi ujung-ke-ujung
Topik tersegel menggunakan enkripsi sisi klien sehingga konten pesan bersifat pribadi bahkan dari administrator server yang menghosting node.
Panggilan Audio dan Video
Panggilan bawaan menghilangkan kebutuhan akan alat konferensi video terpisah untuk komunitas yang sudah menggunakan Databag untuk berkirim pesan.
Utas Berbasis Topik
Mengatur percakapan berdasarkan subjek, bukan kontak, sehingga memudahkan diskusi tetap terfokus dan dapat dicari di seluruh komunitas.
Akun Unlimited
Setiap node mendukung akun sebanyak yang dibutuhkan tanpa biaya tambahan, sehingga ekonomis untuk menghosting pesan untuk seluruh rumah tangga atau organisasi.
Jalankan Databag lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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