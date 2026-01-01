Databag adalah platform messaging self-hosted terfederasi yang menghadirkan komunikasi terdesentralisasi untuk individu dan komunitas kecil tanpa bergantung pada server korporat atau infrastruktur blockchain. Menggunakan identitas berbasis public-private key, akun tidak terikat pada domain hosting tertentu — pengguna di node Databag yang berbeda dapat saling berkirim pesan dengan bebas, mirip dengan cara kerja federasi email.

Platform ini mendukung topik tersegel terenkripsi end-to-end, panggilan audio dan video, notifikasi push seluler, dan organisasi pesan berbasis topik. Self-hosting di VPS Anda berarti semua percakapan, riwayat panggilan, dan data kontak sepenuhnya tetap berada dalam infrastruktur Anda, dengan akun tak terbatas per node dan tanpa biaya per pengguna — menjadikannya ideal untuk keluarga, kelompok teman, dan organisasi kecil yang menginginkan messaging modern tanpa perantara korporat.