Diskon Eclipse Hawkbit hingga 69%

Deploy Eclipse Hawkbit dengan instalasi sekali klik.

Manajemen pembaruan IoT sumber terbuka untuk meluncurkan firmware dan perangkat lunak ke armada perangkat edge yang terhubung.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Eclipse Hawkbit dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Eclipse Hawkbit

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Eclipse Hawkbit

Eclipse Hawkbit adalah kerangka kerja backend independen domain untuk meluncurkan update software ke perangkat edge terbatas, gateway, dan kontroler yang terhubung ke jaringan berbasis IP. Dibangun di atas Java dan Spring, ini menyediakan infrastruktur sisi server yang dibutuhkan operator armada untuk menjadwalkan, menargetkan, dan memantau update over-the-air dalam skala industri.

Self-hosting Hawkbit di VPS Anda sendiri menjaga inventaris perangkat, biner artefak, dan telemetri peluncuran tetap dalam kendali Anda, tanpa biaya per perangkat atau vendor lock-in. Ini mengekspos API Integrasi Perangkat Langsung untuk perangkat dan API Manajemen untuk mengatur kampanye dari tool Anda sendiri.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Eclipse Hawkbit

Peluncuran Bertarget

Definisikan grup peluncuran berdasarkan atribut perangkat dan pembaruan kemajuan dalam tahap terkontrol dengan ambang batas keberhasilan dan pemicu pengembalian otomatis.

Repositori Artefak

Unggah, kelola versi, dan sajikan gambar firmware, paket OS, serta bundel aplikasi dari penyimpanan artefak bawaan dengan verifikasi checksum.

API perangkat langsung

Perangkat melakukan polling pada antarmuka DDI REST untuk mengambil pembaruan yang ditetapkan, melaporkan progres, dan mengonfirmasi hasil instalasi tanpa kode transport khusus.

Siap Multi-tenant

Memisahkan kumpulan perangkat, pengguna, dan repositori perangkat lunak per penyewa â€” berguna untuk mengelola deployment pelanggan atau memisahkan lini produk.

Manajemen REST API

Mengarahkan penerapan, target, set distribusi, dan modul perangkat lunak secara terprogram untuk berintegrasi dengan CI/CD pipelines dan perangkat operasi yang ada.

RabbitMQ event bus

Mengalirkan perubahan status perangkat dan peristiwa peluncuran ke RabbitMQ sehingga sistem hilir dapat bereaksi secara real time tanpa melakukan polling database.

Jalankan Eclipse Hawkbit lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Jaminan 30 hari uang kembali

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