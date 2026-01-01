Deploy Eclipse Hawkbit dengan instalasi sekali klik.
Manajemen pembaruan IoT sumber terbuka untuk meluncurkan firmware dan perangkat lunak ke armada perangkat edge yang terhubung.
Pilih paket VPS untuk Eclipse Hawkbit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit adalah kerangka kerja backend independen domain untuk meluncurkan update software ke perangkat edge terbatas, gateway, dan kontroler yang terhubung ke jaringan berbasis IP. Dibangun di atas Java dan Spring, ini menyediakan infrastruktur sisi server yang dibutuhkan operator armada untuk menjadwalkan, menargetkan, dan memantau update over-the-air dalam skala industri.
Self-hosting Hawkbit di VPS Anda sendiri menjaga inventaris perangkat, biner artefak, dan telemetri peluncuran tetap dalam kendali Anda, tanpa biaya per perangkat atau vendor lock-in. Ini mengekspos API Integrasi Perangkat Langsung untuk perangkat dan API Manajemen untuk mengatur kampanye dari tool Anda sendiri.
Fitur utama Eclipse Hawkbit
Peluncuran Bertarget
Definisikan grup peluncuran berdasarkan atribut perangkat dan pembaruan kemajuan dalam tahap terkontrol dengan ambang batas keberhasilan dan pemicu pengembalian otomatis.
Repositori Artefak
Unggah, kelola versi, dan sajikan gambar firmware, paket OS, serta bundel aplikasi dari penyimpanan artefak bawaan dengan verifikasi checksum.
API perangkat langsung
Perangkat melakukan polling pada antarmuka DDI REST untuk mengambil pembaruan yang ditetapkan, melaporkan progres, dan mengonfirmasi hasil instalasi tanpa kode transport khusus.
Siap Multi-tenant
Memisahkan kumpulan perangkat, pengguna, dan repositori perangkat lunak per penyewa â€” berguna untuk mengelola deployment pelanggan atau memisahkan lini produk.
Manajemen REST API
Mengarahkan penerapan, target, set distribusi, dan modul perangkat lunak secara terprogram untuk berintegrasi dengan CI/CD pipelines dan perangkat operasi yang ada.
RabbitMQ event bus
Mengalirkan perubahan status perangkat dan peristiwa peluncuran ke RabbitMQ sehingga sistem hilir dapat bereaksi secara real time tanpa melakukan polling database.
Jalankan Eclipse Hawkbit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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