Eclipse Hawkbit adalah kerangka kerja backend independen domain untuk meluncurkan update software ke perangkat edge terbatas, gateway, dan kontroler yang terhubung ke jaringan berbasis IP. Dibangun di atas Java dan Spring, ini menyediakan infrastruktur sisi server yang dibutuhkan operator armada untuk menjadwalkan, menargetkan, dan memantau update over-the-air dalam skala industri.

Self-hosting Hawkbit di VPS Anda sendiri menjaga inventaris perangkat, biner artefak, dan telemetri peluncuran tetap dalam kendali Anda, tanpa biaya per perangkat atau vendor lock-in. Ini mengekspos API Integrasi Perangkat Langsung untuk perangkat dan API Manajemen untuk mengatur kampanye dari tool Anda sendiri.