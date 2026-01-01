Stump adalah server media cepat dan open-source untuk komik, manga, dan ebook yang dibangun dengan Rust. Ini mengatur pustaka EPUB, PDF, CBZ, dan CBR Anda ke dalam antarmuka web yang dapat dijelajahi dengan pembaca bawaan, dan menyediakan katalog OPDS sehingga e-reader atau aplikasi yang kompatibel dapat melakukan streaming koleksi Anda secara langsung. Sinkronisasi Kobo dan KoReader menjaga progres membaca tetap sinkron di seluruh perangkat tanpa bookmark manual.

Self-hosting Stump di VPS Anda berarti seluruh pustaka Anda dapat diakses dari perangkat mana pun, di mana saja, tanpa mengunggah file ke layanan cloud pihak ketiga. Server berbasis Rust berjalan dengan sumber daya minimal, membuatnya praktis bahkan pada paket VPS tingkat pemula.