Deploy instan Stump.
Server buku komik, manga, dan ebook self-hosted dengan dukungan OPDS, sinkronisasi e-reader, dan pembaca web terintegrasi.
Pilih paket VPS untuk Stump
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Stump
Stump adalah server media cepat dan open-source untuk komik, manga, dan ebook yang dibangun dengan Rust. Ini mengatur pustaka EPUB, PDF, CBZ, dan CBR Anda ke dalam antarmuka web yang dapat dijelajahi dengan pembaca bawaan, dan menyediakan katalog OPDS sehingga e-reader atau aplikasi yang kompatibel dapat melakukan streaming koleksi Anda secara langsung. Sinkronisasi Kobo dan KoReader menjaga progres membaca tetap sinkron di seluruh perangkat tanpa bookmark manual.
Self-hosting Stump di VPS Anda berarti seluruh pustaka Anda dapat diakses dari perangkat mana pun, di mana saja, tanpa mengunggah file ke layanan cloud pihak ketiga. Server berbasis Rust berjalan dengan sumber daya minimal, membuatnya praktis bahkan pada paket VPS tingkat pemula.
Fitur utama Stump
Dukungan EPUB, PDF, CBZ/CBR
Baca komik, manga, PDF, dan ebook langsung di browser dengan pembaca bawaan yang responsif yang dioptimalkan untuk setiap format.
Dukungan katalog OPDS
Paparkan perpustakaan Anda melalui OPDS dan OPDS Page Streaming sehingga aplikasi yang kompatibel â€” Moon+ Reader, Kybook, Panels â€” dapat menjelajahi dan mengalirkan koleksi Anda.
Sinkronisasi Kobo dan KoReader
Sinkronkan progres membaca dan bookmark dengan e-reader Kobo dan KoReader secara otomatis, menjaga posisi Anda tetap konsisten di semua perangkat.
Kontrol akses terperinci
Kelola beberapa akun pengguna dengan izin berbasis peran, mengontrol pustaka mana yang dapat diakses setiap pengguna dan apa yang dapat mereka modifikasi.
Koleksi dan daftar bacaan
Atur seri ke dalam koleksi dan kurasi daftar bacaan berurutan untuk memandu pembaca melalui seri multi-volume atau alur cerita crossover.
Jalankan Stump lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.