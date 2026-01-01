Diskon MapStore hingga 69%

Deploy MapStore instan.

Kerangka kerja WebGIS sumber terbuka untuk membangun peta interaktif, dasbor, dan geostori 3D dari sumber data apa pun.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy MapStore instan.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan MapStore

MapStore adalah produk WebGIS open-source yang dikembangkan oleh GeoSolutions yang memungkinkan tim untuk membuat, menyimpan, dan berbagi peta interaktif, dasbor, serta geostory imersif di browser. Ini mendukung seluruh tumpukan standar OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) dan terintegrasi secara native dengan GeoServer, MapServer, layanan ArcGIS REST, serta backend geospasial yang sesuai standar.

Dibangun di atas OpenLayers, Leaflet, dan CesiumJS, MapStore menyatukan penampil 2D dan 3D, tabel atribut yang kaya, widget charting, dan manajer konteks untuk menyesuaikan aplikasi peta bagi berbagai kelompok pengguna. Self-hosting di VPS khusus menjaga lapisan proprietary, basemap, dan analitik tetap di bawah kendali Anda sambil menghindari harga per pengguna dari platform GIS yang di-hosting.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama MapStore

Peta dan Dasbor

Buat peta 2D interaktif dan dashboard data dengan grafik, penghitung, dan widget teks yang diperbarui dari layer WMS, WFS, dan WPS secara langsung.

3D GeoStories

Membangun geostori naratif dengan adegan 3D yang didukung CesiumJS, animasi terbang, dan media tersemat untuk mengomunikasikan data spasial kepada audiens non-GIS.

Standar OGC

Dukungan asli untuk WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, dan 3D Tiles menghubungkan MapStore ke GeoServer, MapServer, dan layanan geospasial yang sesuai.

Manajer Konteks

Konfigurasi konteks aplikasi yang menampilkan bilah alat, plugin, dan lapisan yang disesuaikan kepada grup pengguna tertentu tanpa memecah basis kode.

Integrasi Katalog

Cari dan impor layer dari katalog CSW, WMS, WMTS, TMS, dan ArcGIS REST langsung di dalam komposer peta, mempercepat penemuan data.

Tabel atribut

Kueri, filter, dan edit atribut fitur vektor dengan tabel bergaya spreadsheet yang sinkron secara real time dengan simbologi dan seleksi peta.

Jalankan MapStore lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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