MapStore adalah produk WebGIS open-source yang dikembangkan oleh GeoSolutions yang memungkinkan tim untuk membuat, menyimpan, dan berbagi peta interaktif, dasbor, serta geostory imersif di browser. Ini mendukung seluruh tumpukan standar OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) dan terintegrasi secara native dengan GeoServer, MapServer, layanan ArcGIS REST, serta backend geospasial yang sesuai standar.

Dibangun di atas OpenLayers, Leaflet, dan CesiumJS, MapStore menyatukan penampil 2D dan 3D, tabel atribut yang kaya, widget charting, dan manajer konteks untuk menyesuaikan aplikasi peta bagi berbagai kelompok pengguna. Self-hosting di VPS khusus menjaga lapisan proprietary, basemap, dan analitik tetap di bawah kendali Anda sambil menghindari harga per pengguna dari platform GIS yang di-hosting.