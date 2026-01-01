Deploy MapStore instan.
Kerangka kerja WebGIS sumber terbuka untuk membangun peta interaktif, dasbor, dan geostori 3D dari sumber data apa pun.
Pilih paket VPS untuk MapStore
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MapStore
MapStore adalah produk WebGIS open-source yang dikembangkan oleh GeoSolutions yang memungkinkan tim untuk membuat, menyimpan, dan berbagi peta interaktif, dasbor, serta geostory imersif di browser. Ini mendukung seluruh tumpukan standar OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) dan terintegrasi secara native dengan GeoServer, MapServer, layanan ArcGIS REST, serta backend geospasial yang sesuai standar.
Dibangun di atas OpenLayers, Leaflet, dan CesiumJS, MapStore menyatukan penampil 2D dan 3D, tabel atribut yang kaya, widget charting, dan manajer konteks untuk menyesuaikan aplikasi peta bagi berbagai kelompok pengguna. Self-hosting di VPS khusus menjaga lapisan proprietary, basemap, dan analitik tetap di bawah kendali Anda sambil menghindari harga per pengguna dari platform GIS yang di-hosting.
Fitur utama MapStore
Peta dan Dasbor
Buat peta 2D interaktif dan dashboard data dengan grafik, penghitung, dan widget teks yang diperbarui dari layer WMS, WFS, dan WPS secara langsung.
3D GeoStories
Membangun geostori naratif dengan adegan 3D yang didukung CesiumJS, animasi terbang, dan media tersemat untuk mengomunikasikan data spasial kepada audiens non-GIS.
Standar OGC
Dukungan asli untuk WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, dan 3D Tiles menghubungkan MapStore ke GeoServer, MapServer, dan layanan geospasial yang sesuai.
Manajer Konteks
Konfigurasi konteks aplikasi yang menampilkan bilah alat, plugin, dan lapisan yang disesuaikan kepada grup pengguna tertentu tanpa memecah basis kode.
Integrasi Katalog
Cari dan impor layer dari katalog CSW, WMS, WMTS, TMS, dan ArcGIS REST langsung di dalam komposer peta, mempercepat penemuan data.
Tabel atribut
Kueri, filter, dan edit atribut fitur vektor dengan tabel bergaya spreadsheet yang sinkron secara real time dengan simbologi dan seleksi peta.
Jalankan MapStore lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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