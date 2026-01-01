Deploy instan Spotify Anda.
Dashboard statistik mendengarkan Spotify yang di-host sendiri dengan grafik lengkap, riwayat, dan analitik terperinci.
Pilih paket VPS untuk Your Spotify
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Your Spotify
Your Spotify adalah dasbor analitik yang di-hosting sendiri yang melacak riwayat mendengarkan Spotify Anda secara lengkap dan memvisualisasikannya melalui bagan yang kaya: artis dan lagu teratas dari waktu ke waktu, waktu mendengarkan per hari dan jam, distribusi genre, rotasi album, dan tren historis selama bertahun-tahun. Tidak seperti Spotify Wrapped, yang hanya muncul setahun sekali, Your Spotify memberikan Anda kedalaman wawasan yang sama sesuai permintaan, untuk rentang waktu apa pun yang Anda pilih.
Meng-hosting sendiri Your Spotify di VPS menyimpan setiap putar, suka, dan lewati dalam database yang Anda kontrol â€” ekspor data Spotify sendiri terbatas pada 50 lagu terbaru, tetapi Your Spotify terus-menerus melakukan polling API dan membangun arsip mendengarkan pribadi yang lengkap yang terus bertambah selama instans berjalan.
Fitur utama Your Spotify
Perekaman riwayat berkelanjutan
Mengambil data dari Spotify API setiap beberapa detik untuk merekam setiap pemutaran, termasuk trek yang dilewati dan pemutaran sebagian â€” jauh melampaui apa yang diekspor Spotify.
Artis, lagu, dan album teratas
Rentang waktu yang dapat dikonfigurasi menampilkan konten Anda yang paling sering diputar berdasarkan jumlah pemutaran, waktu mendengarkan, atau penemuan pertama kali.
Pola mendengarkan dan tren
Heatmap dan grafik memvisualisasikan kapan Anda paling banyak mendengarkan â€” waktu dalam sehari, hari dalam seminggu, tren bulanan, dan perbandingan tahun-ke-tahun.
Analisis genre dan suasana
Menggabungkan fitur audio trek dan tag genre Spotify ke dalam grafik yang menunjukkan bagaimana selera Anda berubah seiring waktu.
Dasbor multi-user
Setiap pengguna menghubungkan akun Spotify mereka sendiri melalui OAuth sehingga setiap rumah tangga dapat melacak aktivitas mendengarkan mereka secara terpisah di satu server.
Jalankan Your Spotify lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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