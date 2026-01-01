Your Spotify adalah dasbor analitik yang di-hosting sendiri yang melacak riwayat mendengarkan Spotify Anda secara lengkap dan memvisualisasikannya melalui bagan yang kaya: artis dan lagu teratas dari waktu ke waktu, waktu mendengarkan per hari dan jam, distribusi genre, rotasi album, dan tren historis selama bertahun-tahun. Tidak seperti Spotify Wrapped, yang hanya muncul setahun sekali, Your Spotify memberikan Anda kedalaman wawasan yang sama sesuai permintaan, untuk rentang waktu apa pun yang Anda pilih.

Meng-hosting sendiri Your Spotify di VPS menyimpan setiap putar, suka, dan lewati dalam database yang Anda kontrol â€” ekspor data Spotify sendiri terbatas pada 50 lagu terbaru, tetapi Your Spotify terus-menerus melakukan polling API dan membangun arsip mendengarkan pribadi yang lengkap yang terus bertambah selama instans berjalan.