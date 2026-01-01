Universal Media Server adalah server media sumber terbuka yang sesuai DLNA, yang mengalirkan video, musik, dan foto ke perangkat pemutar yang kompatibel â€” termasuk smart TV, konsol game, pemutar Blu-ray, dan aplikasi seluler. Ini menangani transkoding secara langsung untuk format yang tidak didukung oleh perangkat target, menggunakan FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth, dan VLC sebagai backend pemrosesan.

Antarmuka web bawaan memungkinkan Anda mengonfigurasi folder media, profil transkoding, dan pengaturan perangkat yang terhubung dari browser mana pun. Tidak diperlukan database eksternal â€” Universal Media Server menyimpan konfigurasinya secara lokal dan membangun cache metadata secara otomatis. Hosting mandiri di VPS Anda menjaga semua lalu lintas media di bawah kendali Anda.