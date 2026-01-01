Terapkan Universal Media Server dengan instalasi sekali klik.
Server media sumber terbuka yang kompatibel dengan DLNA untuk streaming video, musik, dan foto ke TV, konsol, atau pemutar yang kompatibel.
Pilih paket VPS untuk Universal Media Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Universal Media Server
Universal Media Server adalah server media sumber terbuka yang sesuai DLNA, yang mengalirkan video, musik, dan foto ke perangkat pemutar yang kompatibel â€” termasuk smart TV, konsol game, pemutar Blu-ray, dan aplikasi seluler. Ini menangani transkoding secara langsung untuk format yang tidak didukung oleh perangkat target, menggunakan FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth, dan VLC sebagai backend pemrosesan.
Antarmuka web bawaan memungkinkan Anda mengonfigurasi folder media, profil transkoding, dan pengaturan perangkat yang terhubung dari browser mana pun. Tidak diperlukan database eksternal â€” Universal Media Server menyimpan konfigurasinya secara lokal dan membangun cache metadata secara otomatis. Hosting mandiri di VPS Anda menjaga semua lalu lintas media di bawah kendali Anda.
Fitur utama Universal Media Server
DLNA dan UPnP streaming
Mengalirkan video, audio, dan gambar ke perangkat yang kompatibel dengan DLNA atau UPnP mana pun â€” TV pintar, konsol, pemutar Blu-ray, dan aplikasi seluler.
Transcoding Langsung
Secara otomatis mengonversi media ke format yang didukung perangkat target menggunakan FFmpeg, MEncoder, VLC, dan transcoder bawaan lainnya.
Antarmuka Manajemen Web
Konfigurasikan folder media, profil perangkat, dan pengaturan transkoding dari antarmuka admin berbasis browser tanpa akses baris perintah.
Dukungan Format Luas
Menangani hampir setiap format video dan audio termasuk MKV, AVI, MP4, FLAC, dan lainnya, dengan deteksi codec otomatis per perangkat.
Database tidak diperlukan
Konfigurasi dan cache metadata disimpan sebagai file lokal â€“ tidak diperlukan layanan database terpisah untuk menjalankan server.
Jalankan Universal Media Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.