Deploy instan MiroTalk.
Konferensi video P2P hosting mandiri dengan jumlah ruang tak terbatas, berbagi layar, dan tidak memerlukan instalasi aplikasi untuk peserta.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MiroTalk
MiroTalk P2P adalah platform konferensi video WebRTC yang di-host sendiri yang mengarahkan media langsung antar peserta â€” bukan melalui server Anda. Karena aliran video berjalan secara peer-to-peer, latensi minimal dan bandwidth VPS Anda hanya digunakan untuk signaling, bahkan ketika beberapa ruangan berjalan secara bersamaan. Peserta bergabung dari browser modern mana pun melalui tautan yang dapat dibagikan tanpa memerlukan akun, unduhan, atau plugin.
Tidak seperti layanan cloud yang mencatat dan memproses data rapat di infrastruktur mereka, MiroTalk yang di-host sendiri menjaga setiap percakapan di perangkat keras milik Anda. Ruangan dapat dilindungi kata sandi, perlindungan host membatasi pembuatan sesi hanya untuk pengguna yang berwenang, dan REST API memungkinkan Anda mengintegrasikan pembuatan rapat ke dalam aplikasi Anda sendiri.
Fitur utama MiroTalk
Media Peer-to-peer
Streaming video dan audio langsung antar peserta â€” tidak melalui server Anda â€” menjaga latensi tetap rendah dan biaya bandwidth mendekati nol terlepas dari berapa banyak ruang yang berjalan secara bersamaan.
Tanpa aplikasi
Peserta bergabung dari browser modern mana pun melalui tautan yang dapat dibagikan tanpa perlu registrasi akun, unduhan, atau plugin browser.
Berbagi layar dan perekaman
Bagikan layar Anda atau jendela aplikasi tertentu, dan rekam sesi secara lokal ke perangkat Anda tanpa menyimpan rekaman di server.
Whiteboard dan berbagi file
Berkolaborasi secara real-time di papan tulis bersama dan mentransfer file secara langsung antar peserta selama sesi tanpa penyimpanan eksternal.
Perlindungan Host
Wajibkan kata sandi untuk membuat ruang baru, membatasi pembuatan sesi hanya untuk pengguna yang berwenang, sambil menjaga tautan gabung peserta tetap terbuka dan tanpa hambatan.
REST API dan embedding
Buat ruang dan hasilkan token gabung secara terprogram melalui REST API yang terdokumentasi, dan sematkan UI konferensi di situs web mana pun sebagai iframe.
Jalankan MiroTalk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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