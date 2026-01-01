MiroTalk P2P adalah platform konferensi video WebRTC yang di-host sendiri yang mengarahkan media langsung antar peserta â€” bukan melalui server Anda. Karena aliran video berjalan secara peer-to-peer, latensi minimal dan bandwidth VPS Anda hanya digunakan untuk signaling, bahkan ketika beberapa ruangan berjalan secara bersamaan. Peserta bergabung dari browser modern mana pun melalui tautan yang dapat dibagikan tanpa memerlukan akun, unduhan, atau plugin.

Tidak seperti layanan cloud yang mencatat dan memproses data rapat di infrastruktur mereka, MiroTalk yang di-host sendiri menjaga setiap percakapan di perangkat keras milik Anda. Ruangan dapat dilindungi kata sandi, perlindungan host membatasi pembuatan sesi hanya untuk pengguna yang berwenang, dan REST API memungkinkan Anda mengintegrasikan pembuatan rapat ke dalam aplikasi Anda sendiri.