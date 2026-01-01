Diskon MiroTalk hingga 69%

Deploy instan MiroTalk.

Konferensi video P2P hosting mandiri dengan jumlah ruang tak terbatas, berbagi layar, dan tidak memerlukan instalasi aplikasi untuk peserta.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan MiroTalk.

Pilih paket VPS untuk MiroTalk

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan MiroTalk

MiroTalk P2P adalah platform konferensi video WebRTC yang di-host sendiri yang mengarahkan media langsung antar peserta â€” bukan melalui server Anda. Karena aliran video berjalan secara peer-to-peer, latensi minimal dan bandwidth VPS Anda hanya digunakan untuk signaling, bahkan ketika beberapa ruangan berjalan secara bersamaan. Peserta bergabung dari browser modern mana pun melalui tautan yang dapat dibagikan tanpa memerlukan akun, unduhan, atau plugin.

Tidak seperti layanan cloud yang mencatat dan memproses data rapat di infrastruktur mereka, MiroTalk yang di-host sendiri menjaga setiap percakapan di perangkat keras milik Anda. Ruangan dapat dilindungi kata sandi, perlindungan host membatasi pembuatan sesi hanya untuk pengguna yang berwenang, dan REST API memungkinkan Anda mengintegrasikan pembuatan rapat ke dalam aplikasi Anda sendiri.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama MiroTalk

Media Peer-to-peer

Streaming video dan audio langsung antar peserta â€” tidak melalui server Anda â€” menjaga latensi tetap rendah dan biaya bandwidth mendekati nol terlepas dari berapa banyak ruang yang berjalan secara bersamaan.

Tanpa aplikasi

Peserta bergabung dari browser modern mana pun melalui tautan yang dapat dibagikan tanpa perlu registrasi akun, unduhan, atau plugin browser.

Berbagi layar dan perekaman

Bagikan layar Anda atau jendela aplikasi tertentu, dan rekam sesi secara lokal ke perangkat Anda tanpa menyimpan rekaman di server.

Whiteboard dan berbagi file

Berkolaborasi secara real-time di papan tulis bersama dan mentransfer file secara langsung antar peserta selama sesi tanpa penyimpanan eksternal.

Perlindungan Host

Wajibkan kata sandi untuk membuat ruang baru, membatasi pembuatan sesi hanya untuk pengguna yang berwenang, sambil menjaga tautan gabung peserta tetap terbuka dan tanpa hambatan.

REST API dan embedding

Buat ruang dan hasilkan token gabung secara terprogram melalui REST API yang terdokumentasi, dan sematkan UI konferensi di situs web mana pun sebagai iframe.

Jalankan MiroTalk lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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