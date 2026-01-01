Smocker adalah server mock HTTP dan proxy sumber terbuka yang dibangun untuk para insinyur yang membutuhkan respons API yang realistis dan deterministik selama pengembangan dan pengujian. Pengembang mendefinisikan endpoint mock secara deklaratif dalam YAML atau JSON, memutar ulang skenario, dan memeriksa setiap permintaan yang masuk di UI admin langsung tanpa menulis kode penghubung apa pun.

Self-hosting Smocker di VPS Anda sendiri memberikan tim lingkungan mocking bersama untuk pengujian integrasi, verifikasi kontrak, dan demo, dengan kontrol penuh atas akses jaringan, lalu lintas yang direkam, dan garansi uptime yang tidak dapat ditandingi oleh layanan mocking publik.