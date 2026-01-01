Deploy Smocker dengan instalasi instan.
Server mock HTTP dan proxy yang sederhana dan efisien dengan UI admin bawaan untuk pengujian dan debugging API.
Pilih paket VPS untuk Smocker
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Smocker
Smocker adalah server mock HTTP dan proxy sumber terbuka yang dibangun untuk para insinyur yang membutuhkan respons API yang realistis dan deterministik selama pengembangan dan pengujian. Pengembang mendefinisikan endpoint mock secara deklaratif dalam YAML atau JSON, memutar ulang skenario, dan memeriksa setiap permintaan yang masuk di UI admin langsung tanpa menulis kode penghubung apa pun.
Self-hosting Smocker di VPS Anda sendiri memberikan tim lingkungan mocking bersama untuk pengujian integrasi, verifikasi kontrak, dan demo, dengan kontrol penuh atas akses jaringan, lalu lintas yang direkam, dan garansi uptime yang tidak dapat ditandingi oleh layanan mocking publik.
Fitur utama Smocker
Deklaratif mocks
Definisikan respons HTTP dalam YAML atau JSON dengan pencocok permintaan, template dinamis, dan skenario berurutan untuk menjalankan pengujian yang dapat diprediksi.
Live admin UI
Periksa setiap permintaan masuk, lihat mock yang cocok, dan reset status dari dashboard berbasis browser yang dibangun untuk siklus umpan balik yang cepat.
Proxy dan record
Teruskan permintaan yang tidak cocok ke upstream yang sebenarnya dan tangkap responsnya sebagai mock yang dapat digunakan kembali untuk pengujian offline.
Sesi dan riwayat
Kelompokkan panggilan ke dalam sesi bernama untuk mengisolasi uji coba, memutar ulang lalu lintas, dan membandingkan perilaku antar rilis.
Kontrol REST API
Kelola mock, sesi, dan riwayat secara terprogram dari pipeline CI menggunakan REST API yang lengkap.
Kontainer ringan
Biner Go tunggal yang dikemas sebagai image Docker kecil mulai dalam milidetik dan berjalan dengan nyaman di paket VPS mana pun.
Jalankan Smocker lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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