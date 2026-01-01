Open Monograph Press (OMP) adalah platform penerbitan sumber terbuka gratis yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project untuk penerbit universitas, perkumpulan ilmiah, dan penerbit akademik independen. Ini mengelola alur kerja editorial lengkap untuk buku â€” mulai dari pengajuan dan tinjauan internal hingga penyuntingan naskah, produksi, dan publikasi katalog online â€” dalam satu alat terintegrasi.

Meng-hosting sendiri OMP di VPS Anda sendiri menjaga manuskrip, identitas peninjau, kontrak, dan analitik pembaca di bawah kendali langsung Anda daripada di layanan pers pihak ketiga. Template ini menggabungkan database MariaDB untuk penyimpanan metadata yang andal dan mengarahkan lalu lintas melalui reverse proxy Traefik yang sudah terinstal sehingga pers Anda dapat dijangkau melalui HTTPS segera setelah deployment selesai.