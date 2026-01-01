Pasang Open Monograph Press dalam instalasi sekali klik.
Platform sumber terbuka untuk mengelola alur kerja editorial buku-buku ilmiah, monograf, dan volume yang diedit.
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Buat project apa saja dengan Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) adalah platform penerbitan sumber terbuka gratis yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project untuk penerbit universitas, perkumpulan ilmiah, dan penerbit akademik independen. Ini mengelola alur kerja editorial lengkap untuk buku â€” mulai dari pengajuan dan tinjauan internal hingga penyuntingan naskah, produksi, dan publikasi katalog online â€” dalam satu alat terintegrasi.
Meng-hosting sendiri OMP di VPS Anda sendiri menjaga manuskrip, identitas peninjau, kontrak, dan analitik pembaca di bawah kendali langsung Anda daripada di layanan pers pihak ketiga. Template ini menggabungkan database MariaDB untuk penyimpanan metadata yang andal dan mengarahkan lalu lintas melalui reverse proxy Traefik yang sudah terinstal sehingga pers Anda dapat dijangkau melalui HTTPS segera setelah deployment selesai.
Fitur utama Open Monograph Press
Alur kerja editorial
Proses setiap kiriman melalui tahap pengiriman, peninjauan internal, peninjauan eksternal, penyuntingan naskah, dan produksi dengan penugasan tugas berbasis peran.
Seri dan katalog
Atur judul ke dalam seri buku, kategori, dan katalog publik agar pembaca dapat menelusuri penerbit Anda berdasarkan topik, penulis, atau seri.
Beberapa format per buku
Jual atau distribusikan setiap monograf dalam beberapa format â€” PDF, EPUB, HTML, hardcover, paperback â€” dari satu entri katalog dengan metadata yang kaya.
Metadata ONIX dan DOI
Buat catatan ONIX dan daftarkan DOI agar monograf Anda dapat ditemukan di katalog perpustakaan, mesin pencari, dan indeks akademik.
Pers multibahasa
Operasikan penerbitan dalam berbagai bahasa dengan antarmuka yang dilokalkan, bidang metadata, dan halaman yang dapat diakses pembaca dari satu instalasi.
Open-source dan self-hosted
Dibangun dan dikelola oleh Public Knowledge Project, OMP sepenuhnya open-source tanpa biaya per judul atau keterikatan vendor.
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