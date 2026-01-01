Dawarich adalah alternatif self-hosted untuk Google Timeline yang menempatkan riwayat lokasi Anda di bawah kendali Anda sendiri. Impor data dari ekspor Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, file GPX, dan sumber lainnya untuk membangun catatan yang kaya dan dapat dicari tentang semua tempat yang pernah Anda kunjungi.

Platform ini memvisualisasikan pergerakan Anda sebagai peta interaktif dengan heatmap, garis rute, dan overlay kabut perang. Statistik bawaan menunjukkan negara yang dikunjungi, kota yang dijelajahi, dan total jarak yang ditempuh, sementara alat perjalanan memungkinkan Anda menganotasi perjalanan dengan foto dan catatan. Berbagi lokasi keluarga dengan kontrol privasi individu membuatnya cocok untuk penggunaan rumah tangga. Self-hosting menjaga data lokasi sensitif sepenuhnya pada infrastruktur Anda sendiri, jauh dari Google dan pihak ketiga lainnya.