Deploy Dawarich dengan instalasi sekali klik.
Alternatif self-hosted untuk Google Timeline untuk melacak dan memvisualisasikan riwayat lokasi lengkap Anda di peta interaktif.
Pilih paket VPS untuk Dawarich
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Dawarich
Dawarich adalah alternatif self-hosted untuk Google Timeline yang menempatkan riwayat lokasi Anda di bawah kendali Anda sendiri. Impor data dari ekspor Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, file GPX, dan sumber lainnya untuk membangun catatan yang kaya dan dapat dicari tentang semua tempat yang pernah Anda kunjungi.
Platform ini memvisualisasikan pergerakan Anda sebagai peta interaktif dengan heatmap, garis rute, dan overlay kabut perang. Statistik bawaan menunjukkan negara yang dikunjungi, kota yang dijelajahi, dan total jarak yang ditempuh, sementara alat perjalanan memungkinkan Anda menganotasi perjalanan dengan foto dan catatan. Berbagi lokasi keluarga dengan kontrol privasi individu membuatnya cocok untuk penggunaan rumah tangga. Self-hosting menjaga data lokasi sensitif sepenuhnya pada infrastruktur Anda sendiri, jauh dari Google dan pihak ketiga lainnya.
Fitur utama Dawarich
Impor multi-sumber
Impor data lokasi dari Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, file GPX, dan lainnya untuk membangun catatan riwayat yang lengkap.
Tampilan peta interaktif
Jelajahi riwayat Anda sebagai heatmap, garis rute, dan overlay kabut perang pada peta interaktif penuh dengan lapisan yang dapat disesuaikan.
Statistik Travel
Lihat berapa banyak negara dan kota yang telah Anda kunjungi, seberapa jauh Anda telah bepergian, dan lacak berapa hari yang telah Anda habiskan di setiap negara.
Integrasi Foto
Hubungkan Immich atau Photoprism untuk menempatkan foto ber-geotag di peta dan mengaitkan kenangan dengan perjalanan serta lokasi tertentu.
Berbagi lokasi keluarga
Bagikan lokasi Anda dengan anggota keluarga sambil tetap menjaga kontrol privasi individu sehingga setiap orang memutuskan apa yang ingin mereka ungkapkan.
Jalankan Dawarich lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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